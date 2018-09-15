В Волгограде молодая женщина умерла от последствий лихорадки Западного Нила

СЕГОДНЯ 21:07 2018-09-15T21:08:10+03:00

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Волгоградка Оксана Калашникова проиграла битву с неизвестной болезнью, которая длилась четыре года. Некоторые врачи считают, что женщина умерла от последствий лихорадки Западного Нила, которую подхватила после укуса комара.

По словам матери девушки, в 2014 году Оксана попала в больницу. Она резко потеряла в весе, потом начались проблемы с дыханием. Врачи решили, что у нее астма, но лечение не помогало. Новые диагнозы, новые способы лечения — все было бесполезно. Девушка, только недавно получившая диплом гидробиолога, таяла на глазах. Лишь спустя два года в московском НИИ вирусологии выяснили, что случилось. В крови у девушки обнаружили антитела к лихорадке Западного Нила. А потом — осложнения на легкие, центральную нервную систему, речь, опорно-двигательный аппарат. Да и медики лишь разводили руками — время упущено, и вылечиться полностью ей не помог бы ни один препарат. В августе она скончалась. Увеличение гипофиза вызвало отек мозга, а это, в свою очередь, спровоцировало инсульт в стволе мозга. При этом остальные органы были в полном порядке.

Лихорадку Западного Нила переносят комары. Заболевание может протекать бессимптомно или маскироваться под ОРВИ. Медики отмечают, что несвоевременное лечение может привести к развитию тяжелой болезни и смерти. В тяжелых случаях инфекция вызывает энцефалит или менингит Западного Нила, а среди симптомов тяжелой формы болезни — судороги, мышечная слабость, паралич, высокая температура и головная боль.

В Волгоградской области, по данным санитарных врачей, всплеск заболевания пришелся на 2010 год, когда заболели 413 человек. В 2018 году этот диагноз выявлен у 21 человека. При этом вакцина от этого вируса отсутствует, а самой лучшей профилактикой является предотвращение комариных укусов.