Роспотребнадзор советует волгоградцам надевать сразу две рубашки, чтобы не заразиться смертельной лихорадкой

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-09T17:23:55+03:00

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В Волгограде начался сезон лихорадки Западного Нила. По информации Роспотребнадзора по Волгоградской области, такой диагноз уже поставили одному пациенту. Ведомство предупреждает об опасности комаров, и, как обычно, дает весьма экзотические советы. Как то надеть сразу две рубашки из разных тканей.

Цитируем дословно: «нижняя (рубашка) из крупноячеистого достаточно объемного трикотажного полотна (хлопчатобумажная пряжа), верхняя - из тонкого и прочного мелкоячеистого трикотажного полотна». В таком одеянии, по мнению специалистов Роспотребнадзора, между «поверхностью одежды и телом человека создается пространство, превосходящее по глубине длину хоботка нападающих кровососов». И это еще не все. На голову Роспотребнадзор советует надевать «головной убор типа «Накомарник» из мелкоячеистого трикотажного полотна, закрывающего лицо».

Любой здравомыслящий человек понимает, что кроме как на рыбалку в таком виде больше никуда не пойдешь. Уж точно не на прогулку по вечернему городу и не шашлыки с друзьями. Поэтому «КП-Волгоград» подскажет более близкие к жизни способы защиты от лихорадки Западного Нила. А так же разберемся, почему комары ее переносят.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ

Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, первый случай заболевания выявили несколько дней назад в Среднеахтубинском районе. В больницу обратился волгоградец. У мужчины была высокая температура, слабость, он жаловался на головную боль и боль в мышцах. Результаты анализов выявили у мужчины столь экзотическое, на первый взгляд, заболевание.

Уже установлено, что человек заразился у себя на даче в Среднеахтубинском районе. Его просто покусали комары, а спустя несколько дней начали развиваться симптомы заболевания.

Где Средняя Ахтуба, а где – Нил? – скажете вы. Впрочем, врачи не относят это заболевание к разряду экзотических и вполне способны справиться с ним в условиях стационара:

- В Волгоградской области находятся природные очаги этого заболевания, - говорит главный врач Волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова. – А сейчас как раз начался эпидсезон. Переносчиками болезни, как правило, являются комары определенных видов. Определить, опасен ли комар или нет, может только специалист-энтомолог, поэтому самая лучшая защита от болезни – это предотвращение укусов. Если речь идет о даче, то необходимо хотя бы раз в неделю менять воду в емкостях, чтобы не допустить появления личинок комаров, а потом и новых насекомых. Кроме того, не стоит пренебрегать и репеллентами, отпугивающими насекомых. А самое главное – при появлении первых симптомов болезни не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу. Диагностировать это заболевание можно только в условиях стационара, проведя все необходимые анализы.

Санитарные врачи уверены, что минимизировать риски заболевания можно тотальной обработкой водоемов от комаров, осушением емкостей и подвалов. Особенно в многоквартирных домах – именно там созданы все условия для круглогодичного размножения жужжащих насекомых. А вот никакой вакцины от лихорадки Западного Нила не существует.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Роспотребнадзора, за период с 1999 по 2017 год в области лихорадкой Западного Нила переболели 1271 человек. 57 из них медикам спасти не удалось. Самыми «урожайными» для болезни стали 1999 год (380 случаев), 2010 год (413 случаев), 2012 год (210 случаев). А в 2017 году не было зарегистрированного ни одного больного с таким диагнозом.

При этом отметим, что больше всего заболевших – в Волгограде (913 случаев) и в Волжском (176 заболевших). Еще 182 случая были зарегистрированы в районах Волгоградской области.