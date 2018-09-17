Свой автомобиль или такси: что лучше?

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-17T15:05:04+03:00

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Ездить на своей машине или на такси – дилема, которая с определенной периодичностью посещает наших автовладельцев. Очередное повышение цен на бензин, страховки и ремонт обостряет выяснение подобного вопроса. Тема настолько популярная, что на нее успели высказаться крупные блогеры федерального уровня, а также появились статьи в популярных сетевых изданиях. Казалось бы, все эти авторы с цифрами в руках доказали, что такси выгоднее, но все это сделали они на примере двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. А вот насколько такая позиция достоверна для граждан рядового областного центра не считали. Дополнительные сомнения в достоверности таких рекомендаций вызывает то, что в основном против авто высказываются парни и девушки в возрасте до 35 лет, которые работают в офисе, либо занимаются творческой профессией и не обременены детьми. Проверим эти расчеты для среднестатистического жителя города Волгограда, у которого есть семья и дети. Что выгодно для него: собственное авто или такси?

СВОЯ МАШИНА VS ТАКСИ: ОЦЕНИВАЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Сначала сравним преимущества каждого из вариантов, а потом оценим их с учетом экономики.

Достоинства использования такси:

- Везет в любом возрасте и состоянии. Не нужно тратить время, деньги и нервы на получение прав. Достаточно позвонить и машина приедет за вами. Такси заберет вас из офиса, из бара от друзей или привезет на вечеринку.

- Не надо искать парковку. Работающие в центре знают, насколько тяжело найти место, где можно оставить свою машину. С такси такой проблемы нет. Также не нужно ругаться с соседями в поисках места для парковки автомобиля ночью во дворе.

- Нет дополнительных трат. Нет автомобиля, и не нужно тратиться на бензин, покупать ОСАГО или отдавать деньги на регулярные ТО.

- Экономия времени. Пока едешь в такси можно прочитать книгу, ответить на почту, послушать музыку. И при этом не надо отвлекаться на дорогу.

- Личное авто может разбиться. В этом случае владелец тратит время на заполнение бумаг и деньги на ремонт.

- Оперативность. Вызвал такси и оно в любое время и погоду к тебе приехало. В основном так бывает в хорошую погоду. Зимой, когда выпал снег, или осенью в дождь ждать такси приходится долго. В таком случае свой автомобиль рядом с домом довезет за это же время или даже быстрее. Как видно это довольно спорное преимущество.

Преимущества собственного автомобиля:

- Дальние переезды. На машине можно поехать на море, в другой город, при этом загрузить в нее все необходимое. Такси тут или не поможет или стоит дорого.

- Поездки на природу. Имея автомобиль, выехать на природу на пикник не составляет проблем, нужно только желание. Таксист туда, где не работает навигатор, и где нет дорог не повезет.

- Гарантированный уровень комфорта и безопасности. В своей машине можно регулировать кондиционер так, как тебе удобно, это особенно важно, если едешь с ребенком; можно слушать любимую музыку или наоборот ехать в тишине. Садясь в такси, остается только надеяться, что машина технически исправна и у нее присутствуют и работают подушки безопасности.

- Удобно ездить с детьми и перевозить грузы. К сожалению, не все таксисты готовы перевозить ребенка, т.к. потребуется детское кресло, плюс дополнительные проблемы, шум в салоне, требуется дополнительное место для детской коляски и т.д. А за перевозку багажа, превышающего стандартный размер дорожной сумки, в такси могут потребовать дополнительную плату. Все эти трудности исчезают, если мы находимся за рулем собственного автомобиля.

- Удовольствие от езды. Машина дарит чувство свободы и мобильности, когда ты сам решаешь, куда и как ехать, где остановиться и сколько стоять. Подобное ощущение в такси недоступно.

- Оперативность. На своем автомобиле можно выехать в любое необходимое время, при наличии детей в машине в обязательном порядке есть детское кресло. В случае такси требуется уточнять, возит ли водитель детей, ставить дополнительные галочки при заказе, ждать и надеяться на позитивный исход.

- Перечисленные выше достоинства каждого из вариантов трудно перевести в цифры, они в основном отражают привычки и особенности характера тех, кто предпочитает такси или собственную машину.

- От эмоциональной стороны перейдем к экономической.

СОБСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ТАКСИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Стоимость владения своим автомобилем

Владелец автомобиля в течение года тратит деньги на топливо, ОСАГО, транспортный налог, ТО. Помимо этого есть неявные расходы – снижение стоимости машины и непредвиденные – штрафы и ремонт.

Среднестатистический житель города за год на своем автомобиле проезжает 15 000 километров. Дальнейшие расчеты проведем на примере двух моделей:

- Volkswagen Polo в комплектации Conceptline с двигателем 1,6 и мощностью 90 л.с., MT;

- ŠKODA OCTAVIA в комплектации Active с двигателем 1,6 и мощностью 110 л.с., AT.

Владелец Volkswagen Polo в год будет тратить:

- Бензин - 39 475 рублей (пробег 15 000 км, заправляет 95-м бензином по цене 45 рублей за литр);

- ТО-1 составит порядка 9000 рублей.

- ОСАГО - 2 643 рубля (рассчитано для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет);

- Транспортный налог – 675 рублей.

Суммарные расходы составят - 50 793 рубля. Расчетное значение потери стоимости автомобиля за год – 98 000 рублей по данным портала Quto.ru. Итого 148 793 рублей.

ŠKODA OCTAVIA – бестселлер чешской марки среди отечественных автовладельцев. Фото: Волга-Раст.

Владелец ŠKODA OCTAVIA в год будет тратить:

- Бензин - 42 525 рублей (пробег 15 000 км, заправляет 95-м бензином по цене 45 рублей за литр);

- ТО-1 составит порядка 9200 рублей.

- ОСАГО - 2 883 рубля (рассчитано для 1 водителя старше 22 лет и со стажем более 3 лет);

- Транспортный налог – 1 925 рублей.

Суммарные расходы составят – 56 533 рубля. Расчетное значение потери стоимости автомобиля за год – 129 000 рублей по данным портала Quto.ru. Итого 185 533 рублей.

Стоимость использования такси

Затраты на такси зависят от выбранного класса автомобиля (бюджет, комфорт, премиум), от расстояния и времени заказа (в праздничные и ночные часы тариф выше). Для расчета расходов на такси будем учитывать такое же расстояние, как и для владельцев личного транспорта - 15 000 км.

В городе Волгограде действует множество таксомоторных компаний, остановимся на одном из самых доступных по цене.

Стоимость поездки на такси. Фото: Волга-Раст.

Стоимость поездок на такси:

- Тариф «Эконом» - 10 рублей/км, стоимость посадки – 69 рублей. Например, поездка на расстояние 20 км обойдется минимум в 270 рублей. Следовательно, если проехать на такси 15 000 км, то получится около 202 500 рублей. Это без учета стоимость ожидания и периодов повышенной тарификации.

- Тариф «Комфорт» - 11 рублей/км, стоимость посадки – 119 рублей. На таком автомобиле поездка длинной 20 км будет стоить не менее 350 рублей. Расстояние в 15 000 км будет стоить примерно 262 500 рублей.

СРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТАКСИ И НА СВОЕ АВТО

На основе приведенных расчетов видно, что ездить на своем автомобиле в Волгограде экономически выгоднее, особенно если ваш километраж за год составляет около 15 000 км. Кроме того, за рулем собственного автомобиля вы сами обеспечиваете себе необходимый уровень комфорта и безопасности.

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