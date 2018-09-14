2018-09-14T10:42:26+03:00
Авто

Лучший внедорожник 2018 с т.з. народного голосования - кто стал победителем и почему?

Suzuki Vitara – лучший внедорожник 2018 года
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Suzuki Vitara – лучший внедорожник 2018 года.Suzuki Vitara – лучший внедорожник 2018 года.
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По результатам подсчетов народного голосования премия «Внедорожник года 2018», по мнению Большого жюри, присуждена модели Suzuki Vitara. В течение двух месяцев (с 1 июня по 1 августа) на сайте происходило голосование и ожесточенная борьба среди 108 моделей, которые официально представлены на рынке России. По количеству заявленных участников номинация «Лучший компактный кроссовер» была одной из самых представительных – 25 различных брендов, т.к. тут соревнуются модели полноприводных авто, которые мы наиболее часто встречаем на дороге. Победители Большого жюри – это марки, которые выбрали не профессиональные журналисты или блогеры, а автомобили, за которые проголосовали рядовые владельцы. Организатором этой представительной премии выступает специализированный журнал «Клуб 4х4», который с 2005 года ежегодно проводит конкурс и выбирает лучшие полноприводные машины в 7 номинациях.

Модель от компании Suzuki не первый раз становится победителем премии «Внедорожник года». Ранее машины японского производителя занимали лидирующие позиции в категориях: «Среднеразмерный кроссовер», «Премьера года» и «Компактный внедорожник». Звание лучший народный внедорожник 2018 года среди компактных кроссоверов Vitara получает впервые. Посмотрим, почему автомобиль смог победить в этом сложном соревновании и стал лучшим, чем 24 других модели.

Экономичность

Машина кроме первоначальных затрат на покупку, требует еще регулярных ежегодных трат: на бензин, страховку, налог и т.д. Владельцы Suzuki Vitara находятся в выгодном положении, они отмечают низкие расходы на обслуживание и эксплуатацию модели:

- Экономичный уровень потребление топлива. В зависимости от силовой установки автомобиль потребляет от 5,8 до 6,3 литров /100 км в смешанном цикле. При поездках по трассе расход снижается до 5,1 литров на 100 км.

- Транспортный налог. В Волгоградской области владелец Vitara должен будет заплатить государству менее 2,5 тысяч рублей.

Персонализация

При выборе Vitara доступны несколько вариантов оснащение автомобиля.

При выборе Vitara доступны несколько вариантов оснащение автомобиля.

Инженеры и дизайнеры Suzuki позаботились о будущих владельцах и предоставили им широкие возможности по конструированию кроссовера своей мечты. При выборе Vitara доступны несколько вариантов оснащение автомобиля:

- Внешние изменения. При выборе наборов отделки «Внедорожный» и «Городской» меняется экстерьер автомобиля. За цвета решетки радиатора и оформление накладки переднего крыла отвечают комплекты «Черный» и «Белый»;

- Настройка дизайна интерьера. Внутренняя персонализация. В салоне можно изменить цвет декоративной накладки панели приборов, окантовки дефлекторов кондиционера, а также стилевого оформления часов на центральной панели.

Надежность

Качество кроссоверов Suzuki Vitara подтверждается международными рейтингами. По данным компании Warranty Direct[i] из Великобритании, в 2017 году автомобили Suzuki входят в тройку лидеров[ii] ежегодного исследования «Индекс надежности автопроизводителей». Представленные данные заслуживают доверия, т.к. фирма занимается страхованием транспортных средств и за длительно время накопила обширную статистику по стоимости ремонту, количеству обращений владельцев в сервисные центры и т.д.

В конструкции Vitara использованы надежные технологические решения, которые прошли проверку временем. Например, полный привод ALLGRIP 4WD[iii] реализован с помощью электромагнитной многодисковой муфты – проверенная конструкция без ненужных механических усложнений. Выбрав из 4- х режимов (Auto[iv], Sport[v], Snow[vi] и Lock[vii]) нужный водитель получает уверенное поведение автомобиля в различных ситуациях.

Иностранная сборка

Автомобиль Vitara собирается в Венгрии, пройдя европейский контроль качества, модель попадает в Россию. Это выгодно отличает кроссовер от большинства конкурентов, которые собираются у нас и итоговое качество таких моделей зачастую заставляет желать лучшего. Мало того, что Vitara производится в ЕС, так еще большинство основных технических узлов в ней японские.

Под капотом автомобиля установлены японские двигатели, спроектированные инженерами Suzuki:

Бензиновый мотор VVT[viii] объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с

Suzuki BOOSTERJET[ix] – новый турбированный двигатель объемом 1,4 л устанавливается на модели Vitara серии S.

В кроссовере установлена система полного привода ALLGRIP 4WD собственного производства и автоматическая коробка передач Aisin от известного японского производителя.

Остаточная стоимость

При выборе автомобиля опытные владельцы учитывают не только его технические параметры и цену покупки, но задаются вопросом легко ли его будет продать и насколько сильно машина потеряет в цене. В этом случае обращают внимание на остаточную стоимость авто. Специализированные агентства публикуют ежегодные рейтинги моделей в которых приводятся данные по изменению цен на популярные модели.

Кроссовер Vitara занял первое место по сохранению остаточной стоимости по данным сервиса CarPrice

Кроссовер Vitara занял первое место по сохранению остаточной стоимости по данным сервиса CarPrice

Специалисты известного сервиса по продаже подержанных авто CarPrice[1] опубликовали данные по изменению остаточной стоимости автомобилей в России за 3 года. По данным их отчета за первую половину 2018 года, покупка кроссовера Suzuki Vitara является лучшим вложением средств, за три года автомобиль сохранил первоначальную цену[2]. С такими результатами модель занимает первое место в рейтинге компактных кроссоверов по сохранению остаточной стоимости.

Заказать версию популярного внедорожника Suzuki Vitara можно у официального дилера концерна корпорации Suzuki компании "А-моторс" по телефону (8442) 55-11-00 или на сайте.

Официальный дилер Suzuki «А-моторс»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.69,

+7 (8442) 55-11-00, www.suzuki34.ru

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Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».

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[1] КарПрайс

[2] Эксперты о подержанных автомобилях, которые дешевеют быстрее других. Режим доступа: https://nevnov.ru/572905-eksperty-o-poderzhannykh-avtomobilyakh-kotorye-desheveyut-bystree-drugikh

[i] Воранти Директ

[ii] Официальный сайт Warranty Direct с расчетом рейтинга производителей. Режим доступа: https://www.reliabilityindex.com/manufacturer

[iii] Олл грипп 4ВД

[iv] Авто

[v] Спорт

[vi] Сноу

[vii] Лок

[viii] ВВТ

[ix] Бустерджет

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