Лучший внедорожник 2018 с т.з. народного голосования - кто стал победителем и почему?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-14T10:42:26+03:00

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По результатам подсчетов народного голосования премия «Внедорожник года 2018», по мнению Большого жюри, присуждена модели Suzuki Vitara. В течение двух месяцев (с 1 июня по 1 августа) на сайте происходило голосование и ожесточенная борьба среди 108 моделей, которые официально представлены на рынке России. По количеству заявленных участников номинация «Лучший компактный кроссовер» была одной из самых представительных – 25 различных брендов, т.к. тут соревнуются модели полноприводных авто, которые мы наиболее часто встречаем на дороге. Победители Большого жюри – это марки, которые выбрали не профессиональные журналисты или блогеры, а автомобили, за которые проголосовали рядовые владельцы. Организатором этой представительной премии выступает специализированный журнал «Клуб 4х4», который с 2005 года ежегодно проводит конкурс и выбирает лучшие полноприводные машины в 7 номинациях.

Модель от компании Suzuki не первый раз становится победителем премии «Внедорожник года». Ранее машины японского производителя занимали лидирующие позиции в категориях: «Среднеразмерный кроссовер», «Премьера года» и «Компактный внедорожник». Звание лучший народный внедорожник 2018 года среди компактных кроссоверов Vitara получает впервые. Посмотрим, почему автомобиль смог победить в этом сложном соревновании и стал лучшим, чем 24 других модели.

Экономичность

Машина кроме первоначальных затрат на покупку, требует еще регулярных ежегодных трат: на бензин, страховку, налог и т.д. Владельцы Suzuki Vitara находятся в выгодном положении, они отмечают низкие расходы на обслуживание и эксплуатацию модели:

- Экономичный уровень потребление топлива. В зависимости от силовой установки автомобиль потребляет от 5,8 до 6,3 литров /100 км в смешанном цикле. При поездках по трассе расход снижается до 5,1 литров на 100 км.

- Транспортный налог. В Волгоградской области владелец Vitara должен будет заплатить государству менее 2,5 тысяч рублей.

Персонализация

При выборе Vitara доступны несколько вариантов оснащение автомобиля.

Инженеры и дизайнеры Suzuki позаботились о будущих владельцах и предоставили им широкие возможности по конструированию кроссовера своей мечты. При выборе Vitara доступны несколько вариантов оснащение автомобиля:

- Внешние изменения. При выборе наборов отделки «Внедорожный» и «Городской» меняется экстерьер автомобиля. За цвета решетки радиатора и оформление накладки переднего крыла отвечают комплекты «Черный» и «Белый»;

- Настройка дизайна интерьера. Внутренняя персонализация. В салоне можно изменить цвет декоративной накладки панели приборов, окантовки дефлекторов кондиционера, а также стилевого оформления часов на центральной панели.

Надежность

Качество кроссоверов Suzuki Vitara подтверждается международными рейтингами. По данным компании Warranty Direct[i] из Великобритании, в 2017 году автомобили Suzuki входят в тройку лидеров[ii] ежегодного исследования «Индекс надежности автопроизводителей». Представленные данные заслуживают доверия, т.к. фирма занимается страхованием транспортных средств и за длительно время накопила обширную статистику по стоимости ремонту, количеству обращений владельцев в сервисные центры и т.д.

В конструкции Vitara использованы надежные технологические решения, которые прошли проверку временем. Например, полный привод ALLGRIP 4WD[iii] реализован с помощью электромагнитной многодисковой муфты – проверенная конструкция без ненужных механических усложнений. Выбрав из 4- х режимов (Auto[iv], Sport[v], Snow[vi] и Lock[vii]) нужный водитель получает уверенное поведение автомобиля в различных ситуациях.

Иностранная сборка

Автомобиль Vitara собирается в Венгрии, пройдя европейский контроль качества, модель попадает в Россию. Это выгодно отличает кроссовер от большинства конкурентов, которые собираются у нас и итоговое качество таких моделей зачастую заставляет желать лучшего. Мало того, что Vitara производится в ЕС, так еще большинство основных технических узлов в ней японские.

Под капотом автомобиля установлены японские двигатели, спроектированные инженерами Suzuki:

Бензиновый мотор VVT[viii] объемом 1,6 л и мощностью 117 л.с

Suzuki BOOSTERJET[ix] – новый турбированный двигатель объемом 1,4 л устанавливается на модели Vitara серии S.

В кроссовере установлена система полного привода ALLGRIP 4WD собственного производства и автоматическая коробка передач Aisin от известного японского производителя.

Остаточная стоимость

При выборе автомобиля опытные владельцы учитывают не только его технические параметры и цену покупки, но задаются вопросом легко ли его будет продать и насколько сильно машина потеряет в цене. В этом случае обращают внимание на остаточную стоимость авто. Специализированные агентства публикуют ежегодные рейтинги моделей в которых приводятся данные по изменению цен на популярные модели.

Кроссовер Vitara занял первое место по сохранению остаточной стоимости по данным сервиса CarPrice

Специалисты известного сервиса по продаже подержанных авто CarPrice[1] опубликовали данные по изменению остаточной стоимости автомобилей в России за 3 года. По данным их отчета за первую половину 2018 года, покупка кроссовера Suzuki Vitara является лучшим вложением средств, за три года автомобиль сохранил первоначальную цену[2]. С такими результатами модель занимает первое место в рейтинге компактных кроссоверов по сохранению остаточной стоимости.

Заказать версию популярного внедорожника Suzuki Vitara можно у официального дилера концерна корпорации Suzuki компании "А-моторс" по телефону (8442) 55-11-00 или на сайте.

Официальный дилер Suzuki «А-моторс»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.69,

+7 (8442) 55-11-00, www.suzuki34.ru

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Фото: официальный дилер Suzuki «А-моторс».

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[1] КарПрайс

[2] Эксперты о подержанных автомобилях, которые дешевеют быстрее других. Режим доступа: https://nevnov.ru/572905-eksperty-o-poderzhannykh-avtomobilyakh-kotorye-desheveyut-bystree-drugikh

[i] Воранти Директ

[ii] Официальный сайт Warranty Direct с расчетом рейтинга производителей. Режим доступа: https://www.reliabilityindex.com/manufacturer

[iii] Олл грипп 4ВД

[iv] Авто

[v] Спорт

[vi] Сноу

[vii] Лок

[viii] ВВТ

[ix] Бустерджет