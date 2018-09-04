Проверка слуха: Дворец спорта передадут в собственность области, а Татьяну Гензе выберут председателем общественной палаты

СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-04T17:44:45+03:00

Здание Дворца спорта профсоюзов в ближайшие дни может быть передано в собственность администрации Волгоградской области. Решение об этом планируется принять в течение недели

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Судьба Дворца спорта профсоюзов может решиться уже в считанные недели. В Волгограде все сильнее обсуждаются слухи о том, что профсоюзы передадут здание в ведение администрации Волгоградской области, а взамен Татьяну Гензе выберут председателем общественной палаты Волгоградской области.

Напомним, разговоры о передаче Дворца спорта в госсобственность появились в марте прошлого года. В качестве причины продажи называлось отсутствие у профсоюзов денег на его содержание. Для того, чтобы привести здание в надлежащий вид, необходимо было, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов рублей. Однако весной 2018 года после проверки соблюдения требований пожарной безопасности Дворец спорта вовсе закрыли на неопределенный срок. В здании обнаружили массу нарушений противопожарных норм и требований.

Источник в Облсовпрофе подтвердил, что на заседания президиума Облсовпрофа и Совета, которые состоятся 6 и 11 сентября, вынесен какой-то имущественный вопрос, однако какой – источник уточнить отказался. При этом собеседник добавил, что по некоторым косвенным признакам «действительно что-то будут продавать».

При этом по не подтвержденной пока официальной информации, председатель регионального Облсовпрофа Татьяна Гензе может получить должность председателя Общественной палаты Волгоградской области. Первое заседание этого органа запланировано на 14 сентября. На нем же новым участникам общественной палаты предстоит выбрать председателя.

Политолог, координатор клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко уверен, что не стоит связывать эти два события – назначение Татьяны Гензе председателем общественной палаты и передачу Дворца спорта в госсобственность воедино:

-Что касается деятельности Татьяны Гензе на посту руководителя общественной палаты, то ее деятельность полностью устраивает губернатора Андрея Бочарова, - прокомментировал Андрей Серенко. – Она вполне успешно работает на своей должности и скорее всего, именно поэтому будет переназначена. При всей своей «волгоградкости» Татьяна Гензе показала себя эффективным работником, и такими кадрами не разбрасываются. Если же говорить о Дворце спорта, то им нужно заниматься, поскольку здание требует достаточно серьезных вложений. Возможно, что именно поэтому его и передают в собственность Волгоградской области. Ведь будет обидно, если такая площадка «уплывет».