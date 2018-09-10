2018-09-10T06:58:14+03:00
Общество

Явка на выборах Волгоградской области: в Волгограде на участки пришли 24 процента избирателей

По предварительным итогам, лидирует "Единая Россия"
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде на выборы пришли 24 процента избирателейВ Волгограде на выборы пришли 24 процента избирателейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгограде продолжается подсчет голосов избирателей после выборов депутатов Волгоградской городской думы, прошедших в Единый день голосования, 9 сентября.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным Облизбиркома, явка на выборах в Волгограде составила 24,1 процент. Из 18 депутатов по избирательным округам 17 человек-члены «Единой России», и лишь один — самовыдвиженец. По единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 52,64 процента голосов. На втором месте — КПРФ (14,65%), на третьем — ЛДПР (13,12%), на четвертом - «Справедливая Россия» - 7,7% избирателей проголосовали за эту партию.

Кроме того, выборы в органы местного самоуправления проходили в Волжском и Камышине. В Камышине живут наиболее сознательные люди — там пришли на выборы 27,14 процента жителей. В Волжском правом голоса воспользовались 21,94% избирателей. К слову, в Волжскую гордуму кроме членов «Единой России» по избирательным округам прошли три коммуниста и самовыдвиженец. Результат Камышина схожи с Волгоградом — пробиться в думу смог лишь один самовыдвиженец. По единым избирательным округам в Волжском и Камышине также лидирует «Единая Россия».

По одномандатным избирательным округам в Волгоградскую городскую думу прошли: Андрей Косолапов, Ирина Фомина, Руслан Морозов, Илья Багров, Зоя Заболотнева, Денис Глазунов, Олег Ярыгин, Андрей Биленко, Алексей Рыгин, Максим Логунов, Алексей (Викторович) Зверев, Андрей Поплавский, Андрей Гимбатов, Дмитрий Дильман, Олег Спицин, Геннадий Кузнецов, Алексей Мастеров. Все потенциальные депутаты выдвинуты партией «Единая Россия». Кроме того, в думу прошел самовыдвиженец Дмитрий Крылов.

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