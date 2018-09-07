Перекрытия дорог на праздник в День города 2018 в Астрахани

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-07T13:11:17+03:00

Схема перекрытия дорог на День города в Астрахани 8, 9, 14 и 15 сентября 2018 [где перекроют дороги]

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На время праздника в честь дня города в Астрахани введут ограничения движения транспорта. Перекроют дороги в местах гуляний на два уик-энда 8 и 9 сентября, 14, 15 и 16 сентября 2018 года. Припарковать машину в привычных местах также не везде получится. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Астрахани, перекроют на День города следующие дороги:

8 сентября 2018 с 5.30 до 15.00 перекроют дорогу на пр. Воробьева от улицы Луконина до проезда между Воробьева, 9 и Луконина,14.

8, 15 и 16 сентября 2018 с 15.00 до 22.00 в Астрахани перекроют дороги на ул. Горького в границах улиц Свердлова и Шмидта, улицах Свердлова и Никольской, пер. Тихому в границах от улицы Урицкого до улицы Горького; на улицах Пугачева и Дантона от ул. Урицкого до ул. Сергеева, на улице Энзелийской от ул. Урицкого до набережной, ул. Л. Шмидта от улицы Горького до набережной, также перекроют проезд от улицы Адмиралтейской до набережной.

14 сентября 2018 с 14.00 до 19.00 в Астрахани ограничат движение на ул. Тредиаковского в границах улиц. Советской и Ленина, на ул. Ленина от М. Джалиля до ул. Кирова.

Перекрытия дорог 15 сентября 2018 в Астрахани с 8.00 до 17.00 коснутся улицы Советской от Володарского до Тредиаковского, а также улицы Кирова в границах от Советской до Чернышевского. 15 сентября с 9.00 до окончания парада духовых оркестров перекроют для транспорта улицу Кремлевскую от пер. Бульварного до ул. Сергеева, улицу Сергеева от пер. Бульварного до ул. Пугачева, ул. Горького от пер. Бульварного до ул. Свердлова, ул. Никольскую от ул. Горького до ул. Адмиралтейской, ул. Тредиаковского и пл. Ленина от Адмиралтейской до Ленина, ул. Ленина от пл. Ленина до ул. Кирова, ул. М. Джалиля от ул. Бабушкина до пл. Ленина.

Нельзя парковаться на День города в Астрахани 15 сентября 2018 с 10.00 до 15.00 на: улице Сергеева от пер. Бульварного до ул. Пугачева, улице Горького от пер. Бульварного до ул. Свердлова, улице Кремлевской от пер. Бульварного до ул. Энзелийской.

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