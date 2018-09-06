Программа праздника в День города 2018 в Астрахани: Фанфары Каспия, силовой экстрим, Юлианна Караулова и группа КАР-МЭН, салют и фейерверк

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-06T13:48:39+03:00

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В 2018 году Астрахань отметит юбилей – 460 лет со дня основания. День города будут праздновать несколько дней, 8 и 9 сентября 2018 и вместе с днем рождения города астраханцы отметят День нефтяника. В праздничной программе мероприятий - концерты, фестивали и спектакли под открытым небом. Приглашенной звездой на гала-концерте станет Юлианна Караулова, а яркую точку Дня города поставит красочный салют. Продолжится праздник 15 и 16 сентября. В программе – фестиваль духовых оркестров «Фанфары Каспия», фейерверк, силовой экстрим, развлечения для детей и всей семьи, танцевальный флешмоб и концерт группы КАР-МЭН.

8 СЕНТЯБРЯ

Праздник в День города Астрахани 8 сентября в 19.00 развернется на площади у памятника Петру I. Актеры, поэты, танцоры и музыканты устроят выступления под открытым небом. Салют 8 сентября 2018 в Астрахани начнется в 22.00.

А на Набережной реки Волги у Петровского фонтана 8 сентября с 18.00 до 22.00 устроят праздничный гала-концерт. Хедлайнером станет певица Юлианна Караулова. Ее выход - в 21.00.

9 СЕНТЯБРЯ

Праздничная программа мероприятий в День города 9 сентября с 17.00 до 22.00 охватит районы Астрахани. В парке «Аркадия», у Дома офицеров Каспийской флотилии, в сквере Дзержинского, а также на улице Жилой, 7 Б и улице Космонавта Комарова, 144 устроят концерты, мастер-классы, игры и конкурсы для детей.

15 СЕНТЯБРЯ

Международный военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров Фанфары Каспия будет радовать жителей и гостей Астрахани 15 и 16 сентября 2018. Он соберет 12 духовых оркестров, в том числе роту почетного караула и восемь военных оркестров. 15 сентября в 11.00 сводный оркестр из 350 человек пройдет парадом по улицам Астрахани. Стартует музыкальная феерия от отеля «Азимут», затем промарширует мимо Петровского фонтана и дамы с собачкой по улицам Горького, Никольской, Тредиаковского. В 13.30 оркестр примет участие в открытии фестиваля на спуске Кремля. А после, в 15.00 коллективы бесплатно выступят с концертами в ДК, на площадях и в парках Камызяк, Нариманова, Икряного, Началово, Володарского, Красного Яра.

В Братском саду Астрахани 15 сентября в программе праздника для детей - развлечения, мастер-классы, игры, аквагрим и трогательный зоопарк. А на улице Кирова ребят ждет выставка техники МЧС и знакомство с техническими новинками и роботами. Здесь же научат оказывать первую помощь. Ярмарка мастеров развернется на улице Советской.

Вечером праздник в честь Дня города соберет жителей и гостей Астрахани на Петровской набережной. В 17 часов 15 сентября у фонтана «Петровский» будут звучать «Фанфары Каспия». В 18.00 на сцену выйдут местные творческие коллективы. На улице Горького в это же время устроят фестиваль фотозон «Все краски Астрахани», а у отеля «Азимут» богатыри будут состязаться за кубок по силовому экстриму.

16 СЕНТЯБРЯ

16 сентября в 19.00 в парке у астраханского театра оперы и балета устроят зрелищное шоу в честь закрытия фестиваля «Фанфары Каспия». На сцену гала-концерта выйдут порядка 600 музыкантов. Оркестры устроят парадные дефиле с видеорядом. А в финале фестиваля духовой музыки 16 сентября небо Астрахани украсит фейерверк.

На набережной Астрахани 16 сентября устроят танцевальный флешмоб и концерт местных коллективов. Хедлайнером концерта у Поющего фонтана станет одна из самых популярных в 90-е группа «Кар-Мэн», начнется выступление вечером 16 сентября.

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День города в Астрахани пройдет без алкоголя

Учтите, во время праздника в честь Дня города продавать спиртное в Астрахани запретят. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, введут «сухой закон» 8 сентября, 15 и 16 сентября с 14.00 до 22.00 на Петровской набережной от Дворца бракосочетания до памятнику Петру I. Запрет на алкоголь будет действовать 9 сентября с 17.00 до 22.00 по адресам: ул. Калинина, 51; ул. Жилая, 7 Б, мкр. Бабаевского; ул. Космонавта Комарова, 144; ул. Нахимова, 58; сквер Дзержинского. Также спиртное не будут продавать 15 сентября с 14.00 до 20.00 на площади Ленина