Урюпинское масло: как волгоградский продукт завоевал Россию и Азию

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T11:02:05+03:00

Высококачественное подсолнечное масло производства Урюпинского МЭЗа не только пользуется успехом за границей, но и становится основой для вкусных и натуральных продуктов

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МАСЛО ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ РОССИИ И ЭКСПОРТА

Продукция ОАО «Урюпинский МЭЗ», одного из ведущих предприятий города, давно полюбилась урюпинцам. Ароматное и свежее подсолнечное масло всегда можно приобрести в магазине у завода. Кроме того, с использованием урюпинского масла на предприятиях группы компаний «НМЖК», куда входит Урюпинский МЭЗ, производятся натуральные и вкусные продукты питания - майонезы «Ряба» и «Сдобри», соусы Astoria. В традиционном натуральном майонезе «Провансаль» содержится 67% подсолнечного масла! Подсолнечное масло также входит в состав мыловаренной продукции НМЖК, такой как детское туалетное мыло «Мой малыш» или туалетное мыло «Банное», «Дачное» или «Детское» под торговой маркой «Рецепты чистоты».

Цех комплексной очистки масла. Фото: УМЭЗ

Натуральное подсолнечное масло производства Урюпинского МЭЗа популярно не только на родине, в России, но и в дальнем зарубежье. Наше подсолнечное масло пользуется большим спросом в Иране, Турции и Ираке, куда отгружает продукцию урюпинский маслозавод. А в Китае российское подсолнечное масло ценится как натуральный и экологически чистый продукт премиум-класса.

ОТ КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДО ВЕДУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА

Официальным началом истории ОАО «Урюпинский МЭЗ» считается 1930 год, когда был запущен завод «Красная звезда». Однако фактически у прославленного маслозавода был предшественник - кустарное маслобойное производство начало работать в Урюпинске в 1914 году. По стечению обстоятельств, в том же году одним из помещиков было построено два амбара для хранения зерна, ставших в советское время главным зернохранилищем урюпинского района, которое сегодня известно во всей Волгоградской области как ОАО «Урюпинский элеватор».

Производсвенный цеха МЭЗ. Фото: УМЭЗ

Так, более ста лет назад с небольших производств началось развитие Урюпинского МЭЗа и Урюпинского элеватора, которые сегодня составляют единый эффективный комплекс по переработке масличных. На сегодня ОАО «Урюпинский МЭЗ» является одним из лучших маслоэкстракционных предприятий по качеству выпускаемой продукции.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Главным фактором производственных успехов комплекса по переработке масличных в Урюпинске являются профессиональные, вовлеченные и дружные сотрудники - люди, которые трудятся здесь, на урюпинском маслозаводе и на элеваторе. Здесь очень дорожат каждым работником, бережно относятся к традициям, сложившимся за долгую историю, к преемственности поколений. Гордостью Урюпинского маслоэкстракционного завода стали трудовые династии - Исаевых, Варковых, Кукушкиных и многих других. На предприятие приходят трудиться дети, внуки и даже правнуки тех, кто стоял у истоков становления Урюпинского маслозавода.

Дружный коллектив МЭЗ. Фото: УМЭЗ

Урюпинский МЭЗ входит в один из крупнейших масложировых холдингов России и развивается вместе со всей страной. Группа компаний «НМЖК» ежегодно инвестирует в развитие производственных мощностей, внедрение новых, передовых технологий. Оборудование постепенно заменяется современным - одновременно более «умным» и более сложным. Это, в свою очередь, означает, что растут требования к персоналу и к новым сотрудникам, работа на автоматизированном производстве требует внимательности, готовности обучаться, ответственности.

Развитие Урюпинского элеватора и Урюпинского МЭЗа - это новые рабочие места. «К нам приходят новоиспеченные выпускники вузов и колледжей, мы открыты для молодежи и рады видеть их в компании, - говорит исполнительный директор ОАО «Урюпинский МЭЗ» Олег Терехов. - В настоящее время 15% нашего персонала составляет молодежь, но количество молодых специалистов постоянно увеличивается, поскольку стабильная работа завода и перспектива его дальнейшего развития привлекает на производство все больше выпускников вузов».

Элеватор. Фото: УМЭЗ

Компания обеспечивает интересную и перспективную работу на крупном российском предприятии и заботится о создании безопасных и комфортных рабочих мест. Условия для сотрудников улучшаются в рамках большого проекта «Условия труда» - ремонтируются бытовки, душевые, закупается дополнительная бытовая техника для того, чтобы труд был в радость.

НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ

Для перспективных специалистов на предприятии разработана и действует политика по кадровому резерву. «В рамках этой программы отбираются лучшие, отлично проявившие себя в работе сотрудники, для каждого из которых разрабатывается индивидуальный план повышения профессионального уровня, освоения навыков руководящей работы, определяются наставники, происходит плановая подготовка на ключевые позиции, - рассказывает Олег Терехов. - В компании развита программа ротации кадров, что позволяет нашим лучшим, амбициозным коллегам находить для себя новые возможности внутри группы компаний «НМЖК», расти и развиваться. А для нас это возможность обмена опытом, путь «выращивания» руководителей и лидеров внутри компании».

На предприятиях МЭЗ и Элеватора уделяеют большое внимание здоровому образу жизни. Фото: УМЭЗ

По группе компаний «НМЖК» реализована программа дистанционного обучения, проводятся тренинги, конференции по направлениям и службам, семинары и вебинары.

Зарождаются и новые традиции. С каждым годом все больше заводчан вместе с семьями участвуют в массовых мероприятиях - днях здоровья, днях защиты детей, конкурсах детских рисунков. Ежегодно на День работников пищевой промышленности награждают сотрудников, чей стаж работы на предприятии составил 10, 20, 30 и 40 лет. В канун новогодних праздников дети работников, а также сами работники получают подарки от своего завода.

Постоянно расширяются и социальные гарантии. Так, с 2018 года рабочих стали обеспечивать горячими обедами, продолжает работать заводская столовая. Улучшаются условия труда работников, в производстве проводится ремонт бытовых помещений.

Коллектив элеватора. Фото: УМЭЗ

ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

ОАО «Урюпинский МЭЗ» вносит весомый вклад в экономическое и социальное развитие родного города, а также всего Урюпинского района. Участвует в организации городских и районных праздников, а также в субботниках, спортивных состязаниях, сдаче норм ГТО. Является постоянным спонсором детского танцевального коллектива «Казачок».

И в подготовке к празднованию знаменательной даты - 400-летия Урюпинска - «Урюпинский МЭЗ» тоже не остался в стороне. Настоящим подарком родному городу от этого предприятия стала новогодняя елка на центральной площади города, возле фонтана. Десятки горожан делились восторгом от этого подарка в соцсетях, выражали благодарность предприятию.

В юбилейный для Урюпинска год Урюпинский МЭЗ и Урюпинский элеватор совместно с администрацией города разработали масштабный план по благоустройству прилегающих территорий. Эта программа благоустройства сделает город чище и светлее. Ну и конечно, оба предприятия примут самое активное участие в праздновании 400-летия Урюпинска. Празднование юбилея пройдет на очень высоком уровне и станет еще одним ярким событием в жизни нашего любимого города - официальной столицы российской провинции!» - уверен Олег Терехов.

Рисунок ладошки. Фото: УМЭЗ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ

С 2008 года ОАО «Урюпинский МЭЗ» входит в группу компаний «НМЖК» («Нижегородский масложировой комбинат») и помогает компании занять лидирующие позиции по производству масложировой продукции на российском рынке.

На сегодня группа компаний «НМЖК» занимает первое место в России по объемам экспорта подсолнечного масла в Китай, в чем значимую роль играет коллектив Урюпинского МЭЗа. Так, если четыре года назад из Урюпинска в Китай отправляли единичные партии подсолнечного масла от 500 до 1000 тонн, то сейчас вышли на отгрузки судовыми партиями до 33 тысяч тонн, чего не делает ни одна российская компания. Жители Поднебесной по достоинству оценили качество масла из волгоградской глубинки. Спрос на него продолжает расти.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Подтверждением высокого качества продукции служат и престижные награды, которых ОАО «Урюпинский МЭЗ» неоднократно удостаивалось на всероссийских и международных конкурсах. Среди них международная премия «Эталон качества», полученная в Берлине, золотой кубок «Евростандарт» из Страсбурга, золотая медаль международной ярмарки «Интерфуд» в Санкт-Петербурге. В 2018 году первым в российской масложировой отрасли Урюпинский маслозавод получил экосертификацию «Листок жизни» на прессовое подсолнечное масло, что подтверждает, что продукция Урюпинского МЭЗ отвечает строгим требованиям экостандартов.

Качество выпускаемой продукции по-прежнему является для коллектива предприятия важнейшей задачей. Именно это позволяет постоянно повышать благосостояние и обеспечивать занятость работников предприятия.

ОАО «Урюпинский МЭЗ» уверенно смотрит в будущее, продолжает модернизацию производства, совершенствование качества продукции, системы управления производством и сбытом, развитием социальных гарантий. Здесь всегда открыты для делового взаимовыгодного сотрудничества и постоянно расширяют спектр услуг и круг партнеров.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

300 тонн масла и 250 тонн шрота - суточная выработка продукции на предприятии.

6 миллионов тонн подсолнечника обработано за все годы.

2,5% - доля предприятия в общем объеме производства подсолнечного масла в РФ.

НАША СПРАВКА

Основной вид деятельности предприятия - переработка семян масличных культур. Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное по качеству может составить конкуренцию импортной продукции. Продукция соответствует всем требованиям государственных стандартов. Производство подсолнечного масла осуществляется с использованием современных технологий и оборудования.

КСТАТИ

На всех этапах переработки сырье подвергается строгому лабораторному контролю, что обеспечивает высокое качество готовой продукции. Продукты, приготовленные на таком масле, сохраняют свой собственный вкус.

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