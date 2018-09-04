В Волгограде открыли школу «Долина знаний» на 1000 мест с собственной телестудией и тремя спортивными залами

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-03T20:35:05+03:00

В образовательном учреждении уже прошел первый Урок мира

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Это по-настоящему значимое событие для всего Волгограда. Впервые за 25 лет в нашем городе открыли школу на тысячу мест. Расположена «Долина знаний» в новом микрорайоне «Долина», и в ее стенах будут учиться ребята из близлежайших новостроек.

Школа отвечает всем требованиям «Школы XXI века» - учиться школьники будут в просторных классах, а ходить на физкультуру в три спортзала. Причем выбор для занятий у них большой: мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, легкая и тяжелая атлетика.

Фото предоставлено компанией "Родниковая долина".

Также ребята могут посещать деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей.

Фото предоставлено компанией "Родниковая долина".

Эта школа для увлеченных детей. С 1 сентября начинают работу множество кружков. Все они будут проходить именно в стенах школы. Так что родителям не придется куда-то их возить и переживать за безопасность своих чад. Для ребят откроется даже собственная телестудия. Так что они попробуют свои силы в роли телеведущих и корреспондентов.

Фото: администрация Волгоградской области.

Очень важно, что «Долина знаний» адаптирована для детей с ограниченными возможностями. Это удобно и для родителей особенных ребят, и хорошо для остальных школьников. Подобное совместное обучение расширяет взгляд на мир, учит детей справедливости и доброте.

Фото: Александр Куликов.

- В нашем микрорайоне «Долина» проживает немало молодых семей, чьи дети будут учиться в современной школе. Важно, что образовательное учреждение находится в шаговой доступности от домов микрорайона, а это дополнительное удобство для родителей и безопасность для школьников. Современные классы, технологичное оборудование, благоустроенная территория и спортивная инфраструктура школы – все это даст возможность детям получить отличное образование в шаговой доступности от дома, - отмечает Ринат Абляев, руководитель проекта «Долина».

Фото Алины Фетисовой.

Сами жители новостроек школе очень рады. И не только потому, что она будет рядом с их домами. Но и потому что у детей будет возможность учиться в современной школе, где есть все, чтобы их дочки и сыночки стали лучшими.

Фото предоставлено компанией "Родниковая долина".

- Мы живем в микрорайоне «Долина» и ежедневно следили за строительством новой школы. Она росла у нас на глазаx, и мы, конечно, рады, что наши дети будут учиться в современной школе в 5-минута xодьбы от дома, - рассказывает Лина Ситникова, которая привела в школу своего ребенка.

Фото Алины Фетисовой.

В микрорайоне «Долина» создан целый образовательный центр. Помимо школы на территории «Долины» в конце года откроется второй новый детский сад «Долина детства», который примет в свои стены 245 малышей. Для них откроют музыкальные, спортивные залы, актовый зал и даже комната природы и ИЗО-студия.

Фото предоставлено компанией "Родниковая долина".

КСТАТИ

На сегодняшний день микрорайон «Долина» - самый масштабный жилой проект в Волгограде, который предусматривает наличие всей необходимой инфраструктуры рядом.

Построено 50 домов общей площадью 80 тысяч квадратных метров, 4 километра магистральных дорог и 3 километра внутриквартальных дорог, озеленено 47 тысяч квадратных метров, созданы 20 детских и спортивных площадок общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров.

Для компании важно не только построить дома, но и следить за качеством их обслуживания, для этого была создана УК «Долина», в обслуживании которой сейчас находится 50 домов. Активно развивается коммерческая инфраструктура - недавно открылась аптека «Волгофарм», фитнес-клуб, в скором времени появится отделение «Почты России», супермаркеты и крупный торговый центр.

Фото предоставлено компанией "Родниковая долина".

Уже 3 тысячи счастливых семей отпраздновали новоселье в микрорайоне, и это только начало. Вместе с новым жильем новоселы получили удобные, безопасные, благоустроенные дворы, а также доступную социальную инфраструктуру. Создавая комфортную среду проживания для наших жителей, застройщик воплощает свой главный принцип — строить микрорайон, в котором хочется жить!

Убедиться лично в преимуществах современного микрорайона вы можете лично, записавшись на экскурсию: +7(8442) 51-11-15.

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