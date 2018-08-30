Мне 26 лет и я вешу 26 кило: волгоградка сохнет от неизвестной болезни

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-30T17:39:07+03:00

Уже два года Оксана Близгарева прикована к постели и все, что ей надо – набрать вес

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Оксану Близгареву можно смело назвать волгоградской дюймовочкой. В свои 26 лет она весит 26 килограммов! Эта девушка, которая мечтает потолстеть. Скажете: и в чем проблема? Но уже восемь лет она не может набрать вес!

С Оксаной нас познакомила Марина Петрухина – та волгоградка, которая, увидев трогательное объявление шестиклассника Вани, кинулась искать редкое лекарство для мамы и нашла, привезла, помогла… Это к ней после нашумевшей истории десятками стали приходить просьбы о помощи. В том числе и вот такая…

«Помогите! Я хочу ходить, сидеть, гулять на свежем воздухе, танцевать, купаться, заниматься спортом, влюбляться, смеяться... и радоваться простым моментам в жизни. Разве это так много?»

Оксана Близгарева готова кричать, но сейчас она едва произносит слова. Потому что просто нет сил. Даже говорить.

«ДЕВЯТЬ ЛЕТ МНЕ НЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ»

- С детства у меня очень редкое заболевание - множественная экзостозная болезнь костей. До 17-ти лет эта болезнь мне не мешала: я ходила, полностью себя обслуживала. Даже работала. Все началось в 2009-м: я стала резко терять вес и силы, а врачи все разводили руками. В больницу не клали, так как анализы были в норме. А я все таяла. К 2016-му году, когда уже не могла ходить и дышать, попала в областную больницу. На тот момент я весила 25 килограммов, - рассказывает Оксана.

До 17 лет Оксана жила обычной жизнью. Все изменилось 9 лет назад. Фото с личной странички Оксаны Близгаревой.

Тогда девушку спасли. Оказалось, что причина – в сдавлении спинного мозга. Прооперировали. Оксана пошла на поправку. Думали, что проблемы позади. Но радость была недолгой.

«Я ВЕРЮ, Я ПОЙДУ! Я ТАК ХОЧУ ЖИТЬ!»

- Врачи сказали, что все будет зависеть от дальнейшей реабилитации. И главная задача – набрать вес. Задача, которая оказалась не под силу никому, - вздыхает хрупкая девушка.

Анализы, обследования, врачи, приемы… И никаких патологий, кроме врожденного диагноза. Раз в полгода Оксану «прокапывают» в волгоградской областной больнице, чтобы поддерживать в ней жизнь. А она продолжает таять…

В последние два года Оксана не встает с кровати. нет сил. Фото с личной странички Оксаны Близгаревой.

Последние полтора года девушка не встает с кровати. Она не может даже сидеть. На улице бывает крайне редко, потому что живут они с мамой и отчимом в общежитии, где не то что пандусов, а даже душевой своей нет.

- У меня уже нет сил даже перевернуться на бок. Недавно опять попала в больницу с подозрением на пневмонию. То говорили правосторонняя, потом – левосторонняя, потом сказали – без патологий. Прокапали много антибиотиков и правда, мне стало лучше. Сейчас я дома. В Москве есть Центр, который согласился меня обследовать, но везде нужны деньги, деньги и еще раз деньги…, - опять вздыхает Оксана. - Я так хочу жить, а время идет не в мою пользу.

СПРАВКА КП

Если вы захотите помочь: Близгарёва Наталья Юрьевна (мама Оксаны)

+7 917 831 10 93