АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-17T16:41:39+03:00

Торги по продаже объекта недвижимости ПАО Сбербанк перенесены с 22 августа 2018 года на 25 сентября 2018 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 415-п от 17.08.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 22.08.2018 с 14.00 (мск) на 25.09.2018 на 14.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №2:

Лот №2:

Объект 1: Здание Сбербанка, назначение: нежилое, площадь: общая 184,2 кв.м., инвентарный номер 18:236:001:100915450, Литер: А, Этажность: 1, расположенное по адресу: Россия, Волгоградская обл., Николаевский район, г. Николаевск, ул. Шевченко, дом №11, кадастровый номер 34:18:140210:117;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли поселений, площадь: 943 кв.м., кадастровый номер 34:18:140210:11, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., Николаевский район, г. Николаевск, ул. Шевченко, 11

Начальная цена Лота №2 – 1 530 000 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 1 019 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 511 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 153 000 руб.

Шаг аукциона – 70 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- краткосрочного договора №1 аренды нежилых помещений от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 11,4 кв.м. Срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничен.

Дата и время проведения торгов: 25 сентября 2018г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 21 сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 сентября 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 сентября 2018 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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