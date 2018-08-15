Владельцам детского сада, в котором связывали в кроватках детей, предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-15T12:46:39+03:00

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В Астрахани продолжают выяснять все обстоятельства произвола, творившегося в частном детском саду . На попавшем в сеть видео дети лежат связанные в кроватках, некоторые по двое.

Руководство сада – мужа с женой – сначала взяли под стражу, а потом и арестовали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних. Сначала владельцы уверяли, что нянечка, которая сняла видео, сама связала детей, чтобы их подставить. А весь скандал - происки конкурентов. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, сейчас они полностью отрицают свою вину.

Детей укладывали спать по двое. Фото: предоставлено героями публикации

По делу допросили 50 человек. 21 родителя признали потерпевшими в этой истории. Изучением и сбором доказательств вины владельцев сада занимаются сразу пять следователей. Также они дадут оценку действиям местных чиновников, которые допустили работу детского сада без лицензии и не контролировали, что в нем происходит.

Кстати, в сети появилось еще одно видео. Сняли его уже давно. Но на нем снова связанные дети. На этот раз малыши лежат на полу в туалете, плачут, и извиваются, пытаясь освободиться от пут. Его также изучают следователи.

Напомним, жуткое видео из детского сада оказалось в сети благодаря нянечке, которая только устроилась туда работать. Она передала его подруге-блогеру, и та распространила его в интернете. На нем узнала свою дочь астраханка Олеся Уржумова. Она немедленно забрала ребенка из детского сада и написала заявление в прокуратуру. Вскоре о методах воспитания узнали и остальные родители. Правда, не все оказались против подобной экзекуции. Это единственный дешевый частный садик в Астрахани (3500 в месяце). Многие работают и девать своих малышей им некуда.

Сейчас детский сад закрыт.