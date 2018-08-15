Kaptur Play: обзор специальной серии кроссовера

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-15T11:05:39+03:00

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KAPTUR PLAY – специальная версия кроссовера в рамках концепции «connected cars». Что это такое? Если беспилотные авто пока еще воспринимаются нами как нечто необычное и далекое от нас, то тесная интеграция авто с интернет-технологиями уже реальность. Интернет, смартфон, WI - FI – все это настолько прочно вошло в нашу жизнь, что мы сами не замечаем насколько часто и активно этим пользуемся. Автомобиль в этом случае не исключение. Различные системы помогают нам узнать о пробке впереди и объехать ее, не потеряться в незнакомой местности, развлекают нас при долгом путешествии. Сформировалось целое направление в рамках концепции «connected cars » или «подключенных авто». Это развитие экосистемы интернета вещей, в рамках которого автомобиль предоставляет водителю возможность получать уведомления о загруженности дорог, информацию о дорожной ситуации, а также информацию о погоде в режиме реального времени, доступ к любимой музыке и любимым сайтам и даже позволяет общаться со своим автомобилем с помощью голосового помощника.

Хорошо, когда такие технологии не только полезны, но и безопасны. Renault Россия сделало шаг вперед и выпустило специальную серию кроссовера в рамках направления «подключенных автомобилей».

Фото: «Волга-Раст».

KAPTUR PLAY - максимально «подключенный автомобиль» в линейке концерна Renault, который создан в тесном взаимодействии с компанией Яндекс.Авто. Автомобиль предоставляет доступ к большому количеству онлайн-сервисов Яндекс. Помимо нового мультимедийного оснащения, Renault Kaptur получил ряд дополнительных отличий от стандартной версии кроссовера.

СТИЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН KAPTUR PLAY

Лимитированная версия PLAY уже внешне отличается от остальной линейки KAPTUR. Новые яркие цвета выделяют модель в городском потоке машин. Автомобиль доступен в новом красном кузове в сочетании с черной и бежевой крышей. При этом можно выбрать и другие, более классические цветовые решения (всего 11 вариантов). Экстерьер автомобиля смотрится безукоризненно и по-французски аристократично. Кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса Maldives с красными колпачками, а также логотипы PLAY на крыльях. Создается впечатление мягкой обтекаемости кузова, в котором практически невозможно найти угловатостей или излишне строгих деталей.

Фото: «Волга-Раст».

C внешним обликом перекликаются и новые элементы интерьера в красном цвете: окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, новая обивка сидений с красной прострочкой и окантовкой, а также красная прострочка руля, дверных подлокотников и оплетки рычага КПП. Алюминиевые накладки на педали придают салону более спортивный вид, органично подчеркивая линии интерьера. Новые яркие детали притягивают взгляд за счет контраста с общим цветовым решением салона автомобиля.

ОСНАЩЕНИЕ КРОССОВЕРА KAPTUR PLAY

Специальная версия кроссовера предлагает широкие возможности для комфорта водителя и пассажиров. В качестве основы для KAPTUR PLAY использована комплектация Drive. В результате владельцы получают автомобиль с хорошим оснащением, в котором установлены:

• климат-контроль;

• датчики дождя и света;

• ключ-карту «свободные руки»;

• передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов;

• круиз-контроль;

• двойная USB-розетка

• система дистанционного запуска двигателя Renault Start, обеспечивающую комфортную температуру в салоне в любое время года.

Удобное кресло водителя снабжено регулирующим механизмом, позволяющим поднимать или опускать сидение на нужную высоту.

Фото: «Волга-Раст»

Ключевое изменение связано с мультимедийным оснащением кроссовера. Renault Kaptur Play получил 8-дюймовый сенсорный экран с возможностью масштабирования и постоянный доступ в интернет благодаря 4G-модему. Для соблюдения безопасности, помимо классического способа управления мультимедиа, можно использовать встроенного голосового помощника «Алису» от компании Яндекс.

Яндекс.Авто – цифровая платформа для автомобилей, соединяющая в себе несколько полезных в дороге сервисов с единым адаптивным интерфейсом и голосовым управлением:

• Яндекс.Навигатор c информацией о пробках, маршрутах с учетом пробок и парковочных мест в режиме реального времени;

• Яндекс.Погода с прогнозом погоды в любой точке мира;

• Яндекс.Музыка/ Яндекс.Радио;

• Голосовое управление и голосовой помощник Алиса (аналог Siri);

• Онлайн-обновление карт Яндекс (посредством WI-FI).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KAPTUR PLAY

Новая версия кроссовера доступна с двумя вариантами двигателей:

• 1,6 – литровый мотор (мощность - 114 л.с) поставляется вместе с вариатором. С такой комбинацией кроссовер будет только с передним приводом;

• 2 – литровый двигатель (мощность – 143 л.с.) доступен с 6-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. На выбор владельца можно взять переднее-или полноприводный автомобиль.

Максимальная скорость, которую может развивать KAPTUR, в зависимости от типа двигателя варьируется в пределах 166 – 185 км/час. До 100 км/час автомобиль разгоняется за время равное 10.5 – 12.9 секунд.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ KAPTUR PLAY

Фото: «Волга-Раст».

KAPTUR PLAY предлагает широкий спектр опций, в числе которых – климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карту «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPTUR PLAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Комфорт:

• Увеличенный сенсорный 8-дюймовый экран, защищенный от бликов и удобный при использовании технологии multi-touch (аналогично планшету или смартфону: для увеличения или уменьшения изображения на экране);

• Качественные и подробные карты проложат кротчайший путь в любом направление по России и другим странам.

Фото: «Волга-Раст».

Интернет - в подарок:

• Kaptur Play оснащается 4G модемом для обеспечения постоянного доступа к высокоскоростному Интернету. При покупке лимитированной серии Kaptur Play каждому владельцу доступно уникальное предложение – пакет предоплаченного трафика объемов 3 ГБ в месяц сроком на 1 год;

• Карты легко и быстро обновляются;

• Быстрый доступ к Интернет сервисам через Яндекс.Браузер (доступ к соц.сетям, поисковым системам и т.д.).

Безопасность:

• Голосовое управление позволяет не отвлекаться от дороги при переключении медиа-системы (достаточно нажать на кнопку сказать Например: «Слушай Яндекс» поехали к ближайшей заправке» или «Сделай музыку тише!» или «Кто победил в Чемпионате мира по футболу?»);

• Безопасность и удобство при приеме звонков (путем подключения телефона с помощью Bluetooth).

Уточнить все подробности по стоимости, выгодам на новый автомобиль можно у официального дилера RENAULT компании Волга-Раст по тел: +7 (8442) 55-15-55 или на сайте www.renault34.ru

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