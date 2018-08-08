«Региональный инженерный центр» поздравляет строителей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-08T11:27:06+03:00

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Коллеги, строители, в преддверии нашего профессионального праздника хочется пожелать вам, в первую очередь, здоровья и семейного счастья. Кроме того, желаю вам профессиональных успехов, работы на интересных объектах, которые будут долгие годы служить на благо людей.

С праздником, с Днем российского строителя!

Владимир Богачев, директор «Регионального инженерного центра».

Профессия строителя романтична, но при этом сложна и опасна, ведь работать приходится на высоте, в любых погодных условиях. До недавнего времени День строителя отмечали камерно, лишь те люди, кто имеет к этой профессии непосредственное отношение. Тем приятнее знать, что сейчас традиция широко отмечать этот праздник возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

Но самым лучшим подарком для строителей является возможность безопасно трудиться, созидать. Именно для этого и работают сотрудники «Регионального инженерного центра» – проверить стройплощадку на наличие в земле взрывоопасных предметов, обеспечить безопасность работ при строительстве объектов.

Строить новые микрорайоны, школы, больницы, детские сады и каждый вечер после тяжелой работы возвращаться домой, в семью, где любят и ждут.

Владимир Богачев, директор «Регионального инженерного центра».