2018-08-03T10:47:37+03:00
Общество

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в крупнейшем в России образовательном молодежном форуме

Сборная «ЕвроХима» стала победителем онлайн-голосования в социальных сетях на «Самую популярную команду»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» в составе объединенной команды «ЕвроХима» приняли участие в форуме лидеров горного дела. Сборная «ЕвроХима», впервые принявшая участие в участие в крупнейшем в России образовательном молодежном форуме, и сразу же вошла в десятку сильнейших команд.

Молодежный научно-практический форум «Горная школа» − ведущий коммуникационный и образовательный проект для молодых работников горнодобывающего сектора России. В интеллектуальном состязании приняли участие около 300 молодых и будущих горняков Сибири, Дальнего Востока, Урала и Европейской части России.

Насыщенная программа форума затрагивала практически все сферы жизни современных молодых профессионалов.

Во время образовательной программы участники решали инженерно-технические кейсы по направлениям «Открытые горные работы» и «Подземные горные работы», прогнозировали развитие горнодобывающей промышленности России. На спортивном этапе команды выполняли нормы ГТО, участвовали в турнире по настольному теннису. Творческие испытания стали настоящим вызовом креативности и новым идеям – горняки проходили тренинги по лидерству и даже снимали фильм.

«Горная школа» сегодня один из лучших российских образовательных форумов для молодых инженеров горнодобывающих предприятий, и участие нашей команды в этом мероприятии большой шаг для нас, – отметила директор по персоналу Группы «ЕвроХим» Елена Самсонова. – Мы стараемся искать для своих сотрудников самые интересные и эффективные возможности для развития и надеемся, что «Горная школа» станет для нас площадкой постоянного участия. Уверена, что после мероприятия у ребят возникнет много новых идей, которые станут свежим ветром в решении производственных задач для предприятий!»

В сборную «ЕвроХима» «МЕХ» («Молодежь ЕвроХима») вошли горняки, инженеры, строители «ЕвроХим-ВолгаКалия», Ковдорского ГОКа и «Усольского калийного комбината». В образовательной программе главный специалист проектно-технологического отдела «ЕвроХим-ВолгаКалия» Иван Манака с представил участникам научного шоу MiningScience собственное изобретение – технологию рудоподготовки – это цикл измельчения породы, на которую он получил 3 патента. Диплом в индивидуальной номинации получил главный специалист отдела горного проектирования Евгений Тарасов.

Во второй день образовательной программы «Горной школы» команда «МЕХ» предложила несколько интересных идей по минимизации рисков и внедрении ряда мероприятий по привлечению персонала и оптимизации структуры управления предприятием.

Ребята активно проявили себя в форсайт-сессиях, тренингах, творческих и спортивных мероприятиях форума. За участие в каждом состязании Горной школы команды зарабатывали оценочные баллы от 150 экспертов из 30 горнодобывающих компаний России.

Сборная «ЕвроХима» стала победителем онлайн-голосования в социальных сетях на «Самую популярную команду». И эту победу им принесли их коллеги - сотрудники предприятий «ЕвроХима», которые на протяжении недели активно подключались к опросу. Так что это общая победа дружной команды сотрудников предприятий «ЕвроХим»!

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