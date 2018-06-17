Гарет Саутгейт: в Волгограде понимаешь, что есть вещи большие, чем футбол

17 Июнь 20:45 2018-06-17T23:38:57+03:00

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Сборная Англии прилетела в Волгоград 17 июня, за сутки до игры с Тунисом. Пока игроки заселялись в гостиницу, главный тренер англичан Гарет Саутгейт и капитан Харри Кейн провели предматчевую пресс-конференцию на «Волгоград Арене». Первый вопрос журналистов и был к капитану – о его новом статусе.

- Вам не терпится выйти на поле в новом качестве – в качестве капитана сборной?

Харри Кейн: - Да, мне это приятно. Но я все тот же человек, тот же товарищ по команде. Я горжусь, что я капитан Англии!

- Можете оценить свой путь за последние 4 года, с последнего чемпионата?

Харри Кейн: - Я играл последние шесть игр достаточно собрано. Пришел форму, стал сильнее. Последние годы были очень интенсивными. Я улучшил свои игровые качества.

- Чувствуете, что к вам лучше стали относиться болельщики?

england Volgograd

Харри Кейн: - Да, атмосфера хорошая. Мы многое делаем для болельщиков. Много выкладываем в соцсетях. У нас есть свободное время, когда мы в гостиницах, и мы его тратим, чтобы общаться с болельщиками.

Гарет Саутгейт: -Это общение в соцсетях – это очень важно. Нас долгое время воспринимали неправильно. Конечно, самое важное для болельщиков – как мы сыграем. Но важна и картина неигровых качеств.

Мы извлекли уроки из прошлого. Эта команда смотрит на вещи по-новому. Они мотивированы. Это другая команда. Им хочется уже начать играть.

- Что вы чувствуете, находясь в Волгограде? Мы же пониманием значение города в истории Второй мировой войны.

england The talking is almost done.

Гарет Саутгейт: - Мы знакомы с историей города, понимаем значение Сталинградской битвы во Второй мировой войне. Это часть нашего общего прошлого, это узел, который связывает нашу страну с Россией. Есть вещи большие, чем футбол. И приятно это осознавать.

Харри Кейн: - История здесь на каждом шагу. И мы это очень уважаем. Но наша цель сейчас -сосредоточиться на игре. Если будет возможность, мы были бы рады увидеть еще какие-то памятники.

- Насколько вам важно присутствие болельщиков на играх?

Гарет Саутгейт: - Действительно, перед чемпионатом сложилась ситуация, когда жители Англии боялись лететь в Россию. Мы попытались заверить всех болельщиков, что безопасность на турнире и вашей стране на высоте. Я встречался со многими болельщиками, которые в итоге сейчас здесь.

- Как вы преодолевает давление «прошлого»? Ведь к сборной Англии было определенное отношение.

Гарет Саутгейт: - Главное - понимать, как мы хотим играть. Осознавать свою индивидуальную роль в игре. Много говорим о различных сценариях. Важно придерживаться своей философии. У нас есть свой стиль. Все наши ребята имеют опыт выступления за клубы. Даже молодые имели опыт выступления на кубках.

Харри Кейн: - Новая команда – новая философия. К этому надо привыкнуть. Мы хорошо провели товарищеские матчи. Хочу продолжить в том же духе.

- То, что вам подарили самовар – это хороший знак? Может, болельщики намекают, что вы возьмете другой золотой трофей?

Харри Кейн: - Надеюсь, что это так. Я сам видел пару шуток таких в соцсетях. У меня много всего впереди. Надеюсь, что завоюем большой трофей. В любом случае, это хороший талисман.

- Что вы думаете об уровне организации чемпионата в России?

Гарет Саутгейт: - Прекрасно! Мы очень рады тем условиям, тем объектам, которые нас встречают. Что касается базы, нам нужна была отдаленная гостиница, чтобы мы могли уединиться. Поэтому мы выбрали Зеленогорск. Ребятам очень понравилось, мне тоже. И сейчас мы побывали на стадионе , здесь все высшего качества.

Напомним, 18 июня сборная Англии встретится на поле «Волгоград Арены» со сборной Туниса. Тунисцы тоже уже в городе, и даже успели потренироваться на поле ВГАФКа и на газоне «Волгоград Арены». А так же пообщаться с журналистами.

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