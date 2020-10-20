«Смерть она рядом, ходит с тобой по коридору»: волгоградский священник рассказал, как поборол COVID-19

Батюшка Виктор Кириенко описал, как пережил коронавирус и что ему помогло. Фото Волгоградской епархии.

Уже многие волгоградцы прошли через ковидные госпитали. Кто-то перенес коронавирус тяжко, кто-то и не понял, зачем лежал. Одни ругают волгоградскую медицину, другие – засыпают словами благодарности. У волгоградского иерея Виктора Кириченко на это свой взгляд. Настоятель больничного храма Павла Врача тоже заболел COVID-19, а после для журнала «Царицын православный» написал свои заметки из ковидного госпиталя. Поделился, как ему удалось побороть коронавирус и что дало силы к выздоровлению.

«КП-Волгоград» публикует выдержки из этих заметок. О чем думал и молился батюшка в эти дни?

«ЖАРА, А ОНИ В СКАФАНДРАХ»

«29 июня. я сдал ПЦР-мазок на коронавирус. Вечером позвонила врач, «обрадовала»: анализ положительный. Воспринял, на удивление, спокойно. Я такой же обычный человек, как и другие. Священномученик Николай Попов тифом болел, Андрей Рублев во время морового поветрия скончался. И в эту эпидемию священники болеют, а думать о себе, что ты «не таков, как прочие человецы», – грешно».

«31 июня. День звонков. Меня больше всего тревожит, что от меня вирусом мог заразится кто-то другой. Потому обзвонил всех, с кем контактировал и просил внимательнее отнестись к своему здоровью»

К 6 июля у священнослужителя пропали вкус и обоняние.

«Заварил чабрец, по вкусу как вода. Продолжаю пить лекарства». К 7 июля у батюшки поднялась температура и появилась одышка. КТ показало 40% поражения легких. Так Виктор Кириченко оказался в «красной зоне» в больнице №4. Как раз на Рождество Предтечи.

«Поставили капельницу, дали кислород, стало легче. Медперсонал очень внимателен, дружелюбные и терпеливые. Помоги им, Господи! Жара какая, а они в «скафандрах»!»

«11 июля. Сегодня престольный праздник нашего храма, день преподобного Павла врача, единственный храм в России с таким именем. Праздник храма, а я – здесь. Утешаюсь тем, что святой Павел – он же врач, в его практике всякое бывало – он поймет! Написал поздравление прихожанам на приходской странице VK. Грустно…»

В палате с батюшкой волей случая оказался 80-летний старичок - Олег Тихонович. Разговорившись, отец Виктор выяснил, что дедушка его был священник репрессированный. Протоиерей Алексей Добронравов, которого расстреляли его в 1938 году.

«Какая интересная встреча случилась на праздник всех апостолов», - подумал батюшка. А на следующий день – 13 июля его сосед-старик ушел в мир иной. Еще через день в реанимацию увезли мать и дочь из соседней с Виктором Кириченко палаты.

«Смерть она рядом, ходит с тобой по коридору» - написал батюшка в своем ковидном дневнике 17 июля. В этот день он узнал о том, что умерла женщина из их госпиталя.

"Говорят, была главврачом. Видел, как ее на каталке везли в реанимацию. А потом обратно уже везли ритуальные службы"

Это была Ирина Гайдук – главврач 3-ей поликлиники Волгограда.

«ПО НОЧАМ СЛУЖБЫ СНЯТСЯ»

21 июля. «В соседнюю палату положили громогласного казака. Он 8 дней в реанимации провел. Теперь наверстывает упущенное. С его голосищем хороший бы диакон получился. Такого самая глухая старушка в конце собора услышит. Но мы радовались тому, что он не в нашей палате».

26 июля. «Воскресенье. Опять снился храм, служба. Все в палате ждут понедельника, вдруг кого и выпишут. Но пришла печальная весть – скончались обе женщины из соседней палаты: сначала дочь, на следующий день – ее мать. В чьей-то семье двойное горе. Укрепи и утешь их, Господи!»

Виктору Кириченко повезло – его организм одолел ковид. Под праздник святого равноапостольного князя Владимира его выписали.

«СЛАВА БОГУ! Я ДОМА» - написал священнослужитель 27 июля и отправился поддерживать волгоградцев, которым пришлось столкнуться с новым вирусом.