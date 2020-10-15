В Волгограде ушел из жизни ветеран Владимир Туров

В марте Владимир Туров отметил столетие. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Печальное известие пришло утром 15 октября - остановилось сердце Владимира Семеновича Турова - ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы, последнего участника пленения фельдмаршала Паулюса. В марте 2020 года он отметил столетие и до последнего вел активный образ жизни.

Владимир Туров родился в Брянской области 18 марта 1920 года. После окончания Шахтинского горного техникума пошел в военно-пехотное училище. На фронт Владимир Туров отправился в сентябре 1941-го в звании лейтенанта. Защищал Москву, воевал в Сталинграде, освобождал Белоруссию, Литву, Минск, Каунас и Мариуполь, прошел половину Европы, победу встретил в Германии. Трижды получал ранения. Среди его наград два ордена Великой Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии» и «За победу над Германией», и многие другие. После победы продолжил службу в армии. Уволился по болезни и выполнил обещание, которое дал себе во время Сталинградской битвы - переехал в это город на Волге, с которым столько связано.

Владимир Семенович не просто пережил Великую Отечественную войну, он до последнего передавал свой жизненный опыт и патриотизм молодому поколению. Полковник в отставке работал в совете ветеранов, возглавлял клуб «Сталинград». Говорил, что от молодежи черпает оптимизм и энергию. А их ему было не занимать.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование родным и близким Владимира Семеновича.