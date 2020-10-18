Ротор – Тамбов 18 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура Российской премьер-лиги

Фото: СК "Ротор"

В 11-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет «Тамбов». На «Волгоград Арене» состоится встреча команд, которые находятся в зоне вылета. Волгоградцы занимают 16-е место, тамбовчане – на 13-м, опережая сине-голубых на 5 очков. Команды сыграют после двухнедельной паузы, которая была связана с противостояниями сборных. Кто лучше подготовился за минувшие 14 дней? Следите за ходом матча «Ротора» и «Тамбова» в текстовой трансляции, которую будет вести KP.RU.

Статистика личных встреч Ротор – Тамбов 18 октября 2020

Ранее команды провели четыре официальные встречи в первенстве ФНЛ. В трех играх победа доставалась «Тамбова». В еще одной встрече выиграл «Ротор». Разница забитых мячей 5-3 в пользу тамбовчан. Соперники провели еще один матч в рамках Кубка ФНЛ в 2018 году. В ней в серии пенальти удачливее были футболисты «Тамбова» - 4:3. Основное время тогда завершилось со счетом 0:0.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Тамбов 18 октября 2020

«Ротор» - фаворит матча 11-го тура РПЛ.

Прогноз на матч Ротор – Тамбов 18 октября 2020: «Ротор» обыграет «Тамбов» с разницей в 1 мяч.

Составы команд на матч Ротор – Тамбов 18 октября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ротор – Тамбов 18 октября 2020

Матч Ротор – Тамбов 18 октября 2020 года начнется в 15.00 по волгоградскому времени (в 14.00 по московскому).

Где смотреть матч Ротор – Тамбов 18 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Тамбов 18 октября можно будет посмотреть с 15:00 по волгоградскому времени (с 14.00 по московскому) на телеканале «Матч ТВ».

Трансляция матча Ротор – Тамбов 18 октября 2020

Трансляция матча Ротор – Тамбов начнется в 14:55 по волгоградскому времени (в 13.55 по московскому) на телеканале «Матч ТВ».