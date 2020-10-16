Ротор – Тамбов 18 октября 2020 года: прогноз на матч 11 тура РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Прогноз на матч «Ротор» - «Тамбов» 18 октября 2020 года – 2:1

Матчем за шесть очков, обычно, называют встречи прямых конкурентов в турнирной таблице. Именно такая игра состоится на «Волгоград Арене»: «Ротор» примет «Тамбов» 18 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. У команд не завидное положение в табели о рангах – они ведут борьбу за выживание. Встреча пройдет после октябрьских матчей сборных. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по волгоградскому времени (в 14.00 по московскому).

«Тамбов» за последние десять дней провел масштабную трансферную кампанию. Клуб расстался с нападающим Кириллом Панченко. После двух месяцев в тамбовской команде теперь он будет выступать за тульский «Арсенал». Были расторгнуты контракты с защитником Александром Головней и полузащитником Виталием Балашовым. Зато пополнили «Тамбов» сразу пятеро игроков – клуб во время паузы на игры сборных не простаивал. Из тульского «Арсенала» перебрался белорусский защитник Максим Володько, из «Оренбурга» переехал в Тамбов оборонец Виталий Шахов, у «Локомотива» арендован узбекский полузащитник Жасурбек Жалолиддинов, оформлен переход из «Урала» защитника Вараздата Арояна, из клуба «Париж» в «Тамбов» перешел хавбек Мохаммед Рабиу, ранее выступавший за разные российские клубы.

«Ротор» на трансферном рынке не активничал. Клуб сообщил о подписании контракта с 21-летним белорусским полузащитником Владимиром Медведем. Но он будет выступать за дубль волгоградского клуба. И вообще этот футболист был в расположении сине-голубых еще на летних сборах, но затем он покинул команду, вернувшись в «Чайку». И все-таки в закрывающееся 17 октября трансферное окно волгоградцы успели провернуть сделку. В пятницу «Ротор» арендовал у «Ахмата» нападающего Андреса Понсе.

Во время паузы на игры сборных «Ротор» и «Тамбов» делегировали игроков в национальные команды. У волгоградцев за Грузию выступал защитник Соломон Кверквелия, у тамбовчан уезжали в сборную Армении нападающий Александр Карапетян и новичок Вараздат Ароян. А 11 октября Армения и Грузия провели между собой матч в Польше в рамках Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:2. Кверквелия, Карапетян и Ароян приняли участие в этой дуэли.

В турнирной таблице РПЛ у «Ротора» самое тяжелое положение – последнее место и отсутствие побед. В активе волгоградцев 3 набранных очка после десяти туров. Разница забитых и пропущенных мячей 4-18. «Тамбов» располагается на 13-й строчке. У него 8 набранных очков: 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. Разница мячей 8-14. Даже в случае своей победы сине-голубые не догонят соперника, но хотя бы приблизятся к нему, как и к другим командам.

Между собой «Ротор» и «Тамбов» встречались 4 раза в первенстве ФНЛ. За сине-голубыми только одна победа. Тамбовчане выиграли в трех матчах. Разница забитых мячей 5-3 в их пользу. Еще одна игра состоялась в рамках Кубка ФНЛ в 2018 году. Основное время завершилось со счетом 0:0. А в серии послематчевых пенальти удача была за «Тамбовом» - 4:3. Это команда явно неудобный соперник для «Ротора».

Букмекеры в первые в сезоне определили команду Александра Хацкевича в фаворитах мата. На сине-голубых дают коэффициент 2,5. На победу «Тамбова» котировки равняются 3,2. Коэффициент на ничью 3,05.

«Ротор» еще не побеждал в сезоне. Если не делать это в домашней встрече с прямым конкурентом, то когда? Волгоградцы должны порадовать своих болельщиков первой викторией с разницей в один мяч.