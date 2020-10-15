В Волгограде террористы-узбеки во время задержания открыли огонь по сотрудникам ФСБ

Фото -скрин видео ФСБ.

После задержания 15 октября двух боевиков, которые планировали теракты в Волгограде, следователи СУ СК по Волгоградской области завели уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Дето в том, что в ходе спецоперации террористы открыли стрельбу по бойцам ФСБ и Росгвардии. Благо, ни в кого не попали. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали джихадистов. Кто эти парни, задумавшие теракты в Волгограде? Куда целились и зачем?

УЗБЕКСКИЕ ДЖИХАДИСТЫ МСТЯТ ЗА СИРИЮ?

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, оба боевика - уроженцы Республики Узбекистан. Одному из них 27 лет, второй помладше – 23 года. Оба, по слухам, работали в гипермаркете «Леруа Мерлен» на складе. Работали в основном по ночам, а днем, вероятнее всего и планировали теракты. Инструкции, как говорят в ФСБ, они получали из Сирии. Были членами религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Боевики открыли огонь при задержании, и их ликвидировали. Фото -скрин видео ФСБ.

Примечательно, что задержали террористов в тот момент, когда Волжский (город-спутник Волгограда) стал перевалочной базой для отправки узбекских гастарбайтеров на родину. В Волжский свозят узбеков со всего юга России, и отсюда спецпоездами отправляют за кордон.

На этот момент обратил внимание и волгоградский политолог Андрей Серенко.

«ТД» в структурном и имиджевом отношении - это именно и прежде всего "узбекская" джихадистская группа. Для террористов скопление граждан узбекской национальности в Волгоградской области могло стать своеобразной «дымовой завесой», под прикрытием которой они рассчитывали совершить свои акции, - делится мыслями политолог в своем телеграмм-канале. Однако, силовики это обстоятельство наверняка также учли и поэтому все закончилось печально для террористов. Сотрудники ФСБ сработали эффективно. И это радует. Не хотелось бы повторения в городе трагедий 2013 года...»

Напомним, в декабре 2013 года в Волгограде прогремело сразу несколько взрывов. Первый - 29 декабря - железнодорожном вокзале (погибло 18 человек), утром 30 декабря взорвался троллейбус 15А возле Качинского рынка (погибли 15 человек).

КАРТА ТЕРРОРА

Судя по карте, которую сегодня нашли у боевиков правоохранители, они также планировали в Волгограде сразу несколько терактов. Основной целью их должна была стать скульптура «Родина-мать зовет!». Отметим, что там же на Мамаевом кургане находится и здание почетного караула, где ежедневно находятся десятки солдат. Кроме нее на карте также отмечен адрес, где расположена администрация Волгоградской области. Третья отметка стоит у ТРЦ «Акварель», где, как известно, всегда большое скопление людей.

Сейчас для расследования уголовного дела, открытого по данному факту, создана специальная следственная группа, в которую вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР.

- Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировали руководитель регионального Следственного управления и первый заместитель руководителя ведомства. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.