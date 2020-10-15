В Волгограде ликвидировали террористов, планировавших взорвать "Родину-мать"

Фото - скрин оперативного видео ФСБ.

В Волгограде ФСБ провела спецоперацию и ликвидировала боевиков, которые планировали теракты в городе. Произошло это ночью с 14 на 15 октября в Кировском районе Волгограда.

Утром волгоградцев напугало скопление силовиков неподалеку от ТРЦ "Акварель". Очевидцы в сетях рассказывали, что на Университетском проспекте стоят машины ДПС, следственного комитета и Росгвардии, а также черные иномарки, предположительно сотрудников ФСБ. Люди терялись в догадках, спрашивая друг у друга – «что случилось?». К полудню появились слухи о том, что в Волгограде проходит спецоперация по задержанию боевиков, которые готовили теракты в городе. Однако, официально эту информацию подтвердили только к обеду четверга.

Стало известно, что в Волгограде действительно нейтрализовали группировку террористов. Это были боевики из ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад».

- Эти выходцы из Центрально-Азиатского региона проживали в Волгограде, а координировали их из Сирии, - гласит сообщение ФСБ России.

По слухам, эти джихадовцы работали в строительном гипермаркете Волгограда. Видимо, оттуда и часть минералов, которые нашли в схроне боевиков. В лесополосе Кировского района они сделали тайник, в котором силовики обнаружили мешки с серой и другими минеральными удобрениями, пригодными для изготовления взрывчаток, а также патроны и оружие.

В тайнике боевиков нашли оружие, патроны и химвещества для взрывчаток. Фото - скрин оперативного видео ФСБ.

- В тайнике, а также в квартирах, где проживали террористы, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литературу религиозного характера, а также карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов, - сообщает служба безопасности.

Говорят, террористы хотели взорвать и скульптуру "Родина-мать зовет!" - ее обвели жирным кругом на карте. Но официально формулировка правоохранителей звучит так: "Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".

На карте Волгограда боевики отмечали места, где планировали теракты. Отмечена здесь и "Родина-мать!". Фото - скрин оперативного видео ФСБ.

Сама операция по задержанию террористов прошла ночью с 14 на 15 октября. По некоторым данным, правоохранители ликвидировали двух боевиков – главаря ячейки и его сообщника.

- При задержании главарь и его сообщник, успели добежать до тайника с оружием и оказать вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России. В результате перестрелки боевики ликвидированы, - уточняют в ФСБ.

Напомним, на днях группу боевиков ликвидировали также в Грозном . Одновременно задержаны и другие участники межрегиональной ячейки - в Москве, Питере, Уфе и Майкопе.

- В отношении всех задержанных принимаются процессуальные решения. Расследование ии оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - добавляют в ФСБ России.