Коронавирус в Волгоградской области: ужесточение карантинных мер не ударит по экономике

Волгоградцы снова в обязательном порядке наденут перчатки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости по коронавирусу в Волгоградской области с каждым днем все больше напоминают сводки с фронта. Количество заболевших растет, все больше тяжелых случаев. Больницы одну за другой отдают под ковидные госпитали, мест не хватает, врачей тоже – на них свалилась колоссальная нагрузка. Каждую неделю ужесточают и карантинные ограничения по коронавирусу. Очередная версия постановления начнет действовать с 10 октября. Возвращаются обязательные масочный и перчаточный режим, самоизоляция для пенсионеров, а 30% сотрудников отправят на удаленку. По мнению главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, пока губернатор принял «мягкое очень» постановление. Необходимо соблюдать простые правила, чтобы не вводить более жестких мер, которые ударят по экономике. Закрывать предприятия власти пока не собираются, отмечает заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

- В администрацию Волгоградской области ежедневно сейчас поступает масса обращений с вопросами о возможном предстоящем закрытии или приостановке деятельности организаций. Мы пока отвечаем – нет, - заявила на брифинге Лисименко.

По словам чиновников, они очень рассчитывают на сознательность граждан. Хотя новые ограничения и кажутся жесткими, но они все же подразумевают сохранение экономической деятельности, а, значит, и доходов, и зарплат. А выполнять предписания Роспотребнадзора не так уж и сложно.