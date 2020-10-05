Порезавшая своих детей волжанка могла сойти с ума, как ее отец

Отец Галины страдал психическим заболеванием. Возможно, это и стало причиной ее зверского поступка. Фото: Юлия Данильченко

Ранним утром 2 октября в квартире пятиэтажки на улице 40 лет Победы в Волжском нашли мертвую 35-летнюю Галину Матвееву* и едва живых детей – ее дочку 4 лет и 8-летнего сына. Мама взялась за нож и хладнокровно нанесла несколько ножевых ранений своим детям, а потом покончила с собой. Прежде, чем потерять сознание мальчик успел позвонить бабушке, чем спас жизнь себе и сестренке. Впрочем, врачи пока не делают прогнозов, выживет ли второклассник.

Пока врачи всеми силами пытаются спасти деток, следователи выясняют мотивы зверского преступления Галины. Как рассказали «КП-Волгоград» родственники женщины, ее отец Павел страдал психическим заболеванием.

РЕЗАЛА СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Галина окончила Волгоградский медуниверситет, а потом пошла работать фармацевтом.

- Она была как все, ничего особенного. Тихая, ни с кем не ругалась, училась хорошо. Ничего плохого сказать про нее не могу. Я до сих пор в шоке от этой трагедии, - рассказала «КП-Волгоград» однокурсница Юлия.

У Галины было достаточно знаний о строении тела человека, а еще доступ к психотропным веществам. Пока только предстоит выяснить, употребляла ли она какие-нибудь препараты. Но убивала детей четко и со знанием дела: пыталась перерезать горло. Мальчику досталось больше всего: мать целилась в яремную вену и зацепила легкое. У дочки травмы полегче, но на пальцах характерные порезы – она пыталась защищаться и хватала нож.

Подумав, что детей она убила, Галина покончила с собой. Дети успели вовремя позвать на помощь – их забрали в больницу еще живыми. Ее сын сейчас находится на ИВЛ после нескольких операций.

- Мальчика перевели в волгоградскую больницу №7, девочка остается в детской больнице Волжского. Мальчик с ножевыми без ухудшений. Состояние стабильное, тяжелое, в реанимации, - прокомментировали в облздраве.

РАССТРОЙСТВО ПСИХИКИ – НАСЛЕДСТВО ОТ ПАПЫ?

С самого начала было много версий преступления: может, ревность, может, в секту попала. Но после разговора с родственниками погибшей выяснилась одна немаловажная деталь из ее жизни.

- Отец страдал психическим заболеванием. Каким – предстоит выяснить, поднять документы, так как это было давно. Они не виделись с 2014 года – мужчина переехал в другой город, - прокомментировал следователь Волжского СО СУ по городу Волжский СКР по Волгоградской области Владислав Чибиряков.

Недаром соседи говорят о Галине как о спокойной, покладистой женщине. Вполне вероятно, она все копила в себе и однажды просто не выдержала. Вопрос только один: зачем было убивать детей?

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Эксперты «Комсомолки» объяснят, почему мамы способны на детоубийство, какую роль в этом деле могла сыграть наследственность и зачем возбуждают дело, когда убийца мертва.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Александр БЫКОВ, психиатр, психотерапевт:

Совершение противоправных и социально опасных действий лицами, предположительно, имеющими психическое заболевание, происходит чаще на фоне или параноидно-бредовой симптоматики, как, например, ложное убеждение в существовании ложных предметов, представлений, или несуществующих взаимосвязей между ними. Тогда формируется мотив поступка.

Он болезнен. Лицо, совершающее данное действие, скорее может, быть признано невменяемым. Ещё один из многих моментов патологического и опасного поведения - это нарушение эмоциональной сферы. Сильный аффект, не контролируемый лицом, или длительно протекающее аффективное состояние. Все это изменяет восприятие мира, так сказать, эмоциональную окраску жизни.

Например, угасание материнской ласки, жестокость в семье, странные и непонятные поступки. К сожалению, большинство психических заболеваний генетически детерминированы. Есть риск наследования тех или иных психопатологических черт. Важно смотреть условия жизни пациента, его социальную и личную адаптацию. А всем нам воспитывать детей так, чтобы они были эмоционально благополучны и счастливы. И при необходимости обращать внимание на состояние друг друга и идти к специалисту - врачу или психологу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина ПИМКИНА, юрист:

- Уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по двум причинам: несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью и лишь в рамках уголовного дела можно установить виновного. Сделать это без возбуждения уголовного дела невозможно, такая процедура не предусмотрена.

Одна из версий следствия, что она причинила вред здоровью детям, а потом совершила суицид. Данная версия может быть подтверждена или опровергнута только в рамках расследования уголовного дела. В случае смерти обвиняемого дело подлежит прекращению.

*фамилия героини изменена в рамках законодательства РФ