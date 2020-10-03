Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 октября: плюс 124 заболевших

Объемы тестирования увеличили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодня Волгоградская область на 15-м месте в стране по приросту ковидных больных, стабильно 16-е место в России у региона и по общему числу заразившихся коронавирусом. В последние дни зараза распространяется рекордными темпами. За сутки подтвердили диагноз еще 124 волгоградцам. Еще больше новых случаев в соседних Ростовской, Воронежской, Саратовской областях. Общее количество заболевших коронавирусом жителей Волгограда и области достигло цифры в 15 тысяч 474 человека. Число смертей на сегодня остается прежним – 151 жизнь унесли ковид и его осложнения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 3 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

В целом регион вернулся к пиковым значениям заболеваемости коронавирусом. Однако в перепрофилированных больницах гораздо больше ковидных пациентов, чем весной. Их число уже приближается к четырем тысячами человек - 3770 взрослых и 77 детей. Лишь немногие с подтвержденным диагнозом лечатся дома. Растет и число карантинщиков – на сегодня более 7,7 тысячи волгоградцев ждут вердикта – заразились они или нет.

В Волгограде уже более 6600 заразившихся ковидом, в Волжском – 1608, следом идет Камышин – 968. Сложная обстановка с коронавирусом еще в шести районах области. Среди заболевших много детей (подробности).

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но есть на фоне общей сложной ситуации с коронавирусом и хорошие новости. По данным ИЦК, выздоровели и покинули больницы накануне еще 96 человек. Всего же вылечили уже 13 тысяч 623 волгоградца или 88% от всех ранее подхвативших ковид. Данные оперштаба отличаются незначительно.