У 17 волгоградских детей подтвердили коронавирус за сутки

С каждым днем заболеваемость ковидом растет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу 17 детей из Волгоградской области получили подтверждение заболевания коронавирусом за последние сутки. Среди них один младенец и сразу 13 ребят школьного возраста. Значит, еще несколько классов вскоре уйдут на карантин и будут учиться дистанционно. Но больше всего косит ковид волгоградцев среднего возраста – накануне положительный тест оказался сразу у 46 человек. Среди лидеров по суточному приросту все те же: в Волгограде плюс 47 заразившихся, в Волжском – плюс 20, в Среднеахтубинском районе – плюс 15 случаев. Всего же на 3 октября 2020 года коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, 8 ковид положительных прибавилось накануне и в Михайловке, следом идут Урюпинск – плюс 6 случаев, и Серафимовичский район – плюс 5. По четыре человека пополнили списки пациентов в Камышине и Жирновском районе.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных районах Волгоградской области на сегодня зафиксированы единичные случаи заболевания. В Городищенском – 3 новых заразившихся, в Еланском и Нехаевском районах – по два, еще в пяти районах по одному ковид положительному. Среди них Котовский и Даниловский, Октябрьский и Новоаннинский, а также Фроловский.

Лидеры по числу заболевших не меняются на протяжении многих недель. В Волгограде более 6600 заразившихся ковидом, в Волжском – 1608, следом идет Камышин – 968, сложная обстановка еще в шести районах области. Но еще более десяти районов держатся на отметке менее сотни заболевших, а в Руднянском районе их всего 17.