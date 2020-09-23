Мать двоих детей из Волжского зарезала мужа, расчленила и спрятала в лесопосадке

С виду женщина вела обычную семейную жизнь. Фото: с личной странички в ОК

С виду 33-летняя Ольга Калинина*– обычная русская женщина, которая воспитывает двоих детей и ведет ничем не отличающуюся от других семейную жизнь. На ней и малышня, и домашние заботы. Соцсети пестрят сотнями фотографий дочки и сына. Видно, что будни у них яркие, насыщенные: дети празднуют дни рождения и катаются по интересным местам, а каждый их шаг фиксирует фотокамера мамы.

Страшно и трудно представить, что они могли стать свидетелями кровавой драмы, которая разыгралась в их семье 24 августа: мама жестоко зарезала папу, а потом расчленила его тело.

«ПОЗДНО ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ»

Убийство произошло на съемной квартире в многоэтажке по улице Пушкина в Волжском. В ту ночь Оксана вернулась домой. Мужу показалось, что супруга припозднилась, разгорелся скандал, который на этот раз закончился не словесной перепалкой, а убийством.

В порыве злости Ольга схватила нож и не просто один раз ударила, защищаясь, а нанесла множество несопоставимых с жизнью ран. Супруг истек кровью и умер на месте. Волжанка не стала даже вызывать скорую, понимая, что ей грозит тюрьма. Вместо этого она стала активно заметать следы преступления. Неясно, спали при этом дети или наблюдали за убийством.

Подумав сутки, Ольга расчленила тело супруга, разложила в полиэтиленовые пакеты и поехала прятать. Причем не в одном месте, а в разных лесопосадках неподалеку от города-спутника. Правда, останки глубоко закапывать не стала. Вернувшись домой делала вид, что ничего не случилось, никакого папы и не было. Кстати, в соцсетях также нет снимков супруга. Возможно, конфликт зрел давно.

- Её беспокоило единственное - что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко. Своими опасениями она даже поделилась с приятелем, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Так и раскрылся факт преступления. Следователи уже задержали женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Свою вину в содеянном подследственная уже полностью признала, указав места захоронения отчлененных останков мужа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - рассказали в волгоградском следкоме.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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