Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 октября: резко выросло число заболевших и умерших

За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 132 человека, 4 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом стала резко ухудшаться. Об этом свидетельствует сводка о числе новых заболевших. В Волгоградской области резкий скачок подтвержденных случаев: 1 октября их 132, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Такого прироста в сутки в регионе не было очень давно. 1 июня были подтверждены 189 пациентов, в последующие дни прирост составлял 90-110 человек. Всего в Волгоградской области за время пандемии уже 15231 заболевший новой короновирусной инфекцией. Продолжается увеличение прироста пациентов с COVID-19 по всей России. 1 октября болезнь подтвердилась у 8 945 человек в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 1 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

Число смертей от коронавируса в Волгоградской области 1 октября увеличилось на 4. За время пандемии такое количество за сутки было только дважды – 30 и 31 августа. Всего COVID-19 унес жизни 151 волгоградца. По стране за сутки от осложнений, вызванных ковидом, скончались 169 человек. При этом оперативный штаб области сообщает только о двух смертях.

Вместе с тем, все больше жителей Волгоградской области побеждают болезнь. 1 октября ИЦК сообщил о 192 выздоровевших. Всего успешно завершили борьбу с коронавирусом 13 380 волгоградцев. Оперативный штаб региона информирует, что за сутки вылечились 194 волгоградца.

Фото: ИЦК

С подозрением на коронавирус в больницах сейчас находятся 3 696 волгоградцев, среди них 90 детей. Лечатся с подтвержденным COVID-19 1 709 человек, в том числе 261 ребенок.

Увеличившиеся темпы прироста заболевших коронавирусом заставили власти региона ужесточить некоторые санитарно-эпидемиологические требования. 30 сентября вышла новая версия постановления губернатора. Согласно нему в Волгоградской области вернулась обязательная самоизоляция. Пока это распространяется на людей от 65 лет и старше. Работающим пенсионерам этой возрастной группы продлеваются больничные до 18 октября 2020.

География распространения коронавируса в Волгограде и области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если у волгоградца поднялась температура выше 37,2 градуса, то нужно оставаться дома и немедленно вызвать на дом врача из поликлиники.

Продолжает быть обязательным социальная дистанция и ношение масок, возвращаются и перчатки, но пока в рекомендательной форме.

По-прежнему запрещена деятельность театров, кинотеатров (за исключением уличных), центров досуга, бань. Нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек, торжественные регистрации брака. Должны оставаться закрытыми кальянные и ночные клубы.

Рестораны, кафе, магазины, парикмахерские, стоматологии и другие организации сферы услуг обязаны строго соблюдать требования Роспотребнадзора.