Ротор – Рубин 27 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура Российской премьер-лиги

В Волгоград приехала команда под руководством Леонида Слуцкого и Олега Веретенникова. Фото: ФК "Рубин".

В 9-м туре Российской премьер-лиги на «Волгоград Арене» состоится возвращение «Ротора» после карантина по коронавирусу. Волгоградская команда примет «Рубин». Сине-голубые без игр уже месяц, а казанцы в сентябре провели 3 матча – 2 в РПЛ и 1 в Кубке России. Турнирное положение обязывает побеждать обеим командам. «Ротор» на 16-м месте и пока не одержал ни одной победы. «Рубин» хочет претендовать на что-то большее, чем позиция в середине таблице.

Статистика личных встреч Ротор – Рубин 27 сентября 2020

«Ротор» и «Рубин» между собой провели 4 матча. Предыдущая дуэль состоялась в далеком 2004 году – 18 июля команды сыграли вничью со счетом 1:1. Это единственный паритет в очных дуэлях соперников. «Ротор» победил в 1 матче, у «Рубина» 2 выигрыша. Команды имеют равенство в забитых мячах в ворота друг друга – 4:4.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Рубин 27 сентября 2020

«Рубин» – фаворит матча 9-го тура.

Прогноз на матч Ротор – Рубин 27 сентября 2020: «Рубин» одержит крупную победу над «Ротором».

Составы команд на матч Ротор – Рубин 27 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ротор – Рубин 27 сентября 2020

Матч Ротор – Рубин 27 сентября 2020 года начнется в 20.00 по волгоградскому времени (19.00 по московскому).

Где смотреть матч Ротор – Рубин 27 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Рубин можно будет посмотреть 27 сентября с 20:00 по волгоградскому времени (19.00 по московскому) на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Ротор – Рубин 27 сентября 2020

Трансляция матча Ротор – Рубин начнется в 19:55 по волгоградскому времени (18.55 по московскому) на телеканале «Матч Премьер».