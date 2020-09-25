Ротор – Рубин 27 сентября 2020 года: прогноз на матч 9 тура РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Прогноз на матч «Ротор» - «Рубин» 27 сентября 2020 года – 0:3

В ближайшее воскресенье, 27 сентября 2020 года, на «Волгоград Арене» должно состояться возвращение «Ротора» после коронавирусного карантина. «Ротор» примет казанский «Рубин» в игре 9-го тура Российской премьер-лиги. Волгоградская команда не проводила официальных матчей с 29 августа. Потом были игры сборных и вспышка ковида в стане сине-голубых. А казанцы играли и набирали очки с переменным успехом. Матч между «Ротором» и «Рубином» пройдет 27 сентября в 19.00 по московскому времени (20.00 по волгоградскому).

Коронавирус дорого обходится волгоградскому «Ротору». Команде присудили технические поражения за отмены встреч с «Краснодаром» и «Ростовом» в РПЛ. Еще грозит технарь в матче Кубка России со ставропольским «Динамо». Хотя сине-голубые просили РФС о переносе. В волгоградском коллективе около 14 заболевших игроков и представителей тренерско-административного штаба. А, может, и больше. Клуб перестал информировать о новых положительных тестах. Хочется верить по причине того, что их больше нет. В начале недели «Ротор» закрылся в гостинице «Олимпия», при которой есть футбольной поле. В условиях изоляции от внешнего мира 14 здоровых игроков, среди которых футболисты дубля, ведут подготовку ко встрече с «Рубином». Казанцы всю неделю перед игрой с сине-голубыми были в неведении. Лететь или не лететь в Волгоград? Угроза отмены встречи из-за коронавируса все-таки существовала. Сейчас опасений меньше. Хотя игра «Ротор» - «Краснодар» была отменена за час до стартового свистка, а дуэль «Ростова» и «Ротора» за день до игры. Верим в лучшее.

Игроки с положительными тестами на COVID-19 «Ротору» пока не помощники. Они ждут отрицательных результатов анализов, а потом еще надо набрать форму. А ведь волгоградцы и так на последнем месте в турнирной таблице. И еще остались без ряда основных футболистов. Понятно, что в предстоящей игре фаворитом будет «Рубин».

В турнирной таблице клуб из Татарстана занимает после восьми туров девятое место. Но отставание от первого – всего 6 очков. Команда старается играть в атаку. Чего стоит матч прошлого тура, когда «Рубин» играл со «Спартаком». Казанцы хоть и проиграли, но нанесли по воротам соперников 16 ударов. За 8 туров подопечные Леонида Слуцкого одержали 3 победы, столько же раз уступили, еще 2 матча завершились вничью. В активе 11 набранных очков. Разница забитых и пропущенных мячей – 11-11.

«Ротор» в таблице последний с двумя набранными очками. У волжан только 2 ничьих и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей также неутешительная – 3-15.

Противостояние «Ротора» и «Рубина» нельзя будет назвать беспринципным. Все команды, невзирая на свой статус, играют на победу. Но огня этой дуэли добавляет тот факт, что казанцами руководит уроженец Волгограда Леонид Слуцкий. И известно, что специалист, мягко говоря, не дружит с нынешним генеральным директором «Ротора» Андреем Рекечинским. А еще в тренерском штабе «Рубина» работает легенда «Ротора», лучший бомбардир в истории российских чемпионатов Олег Веретенников.

История матчей «Ротора» и «Рубина» пока не богатая. Ранее команды встречались 4 раза в 2003 и 2004 году. Тогда казанцы только вышли в Российскую премьер-лигу, а сине-голубые были на пороге понижения в классе. В активе «Ротора» 1 победа над командой из столицы Татарстана. А «Рубин» побеждал дважды. Еще 1 матч завершился вничью. В статистике забитых мячей паритет – 4-4.

Букмекеры фаворитом матча определили «Рубин». Коэффициент на его победу составляет 1,55. На успех «Ротора» коэффициент равен 6,75, на ничью – 4,05.

«Ротору» будет тяжело играть в усеченном составе из-за заболевания игроков коронавирусом. До конца не известно, каким будет состав сине-голубых. А «Рубин» приедет в боевой готовности. И не исключено, что казанцы добудут уверенную победу с разгромным счетом.