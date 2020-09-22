"Ротор" на неделю закрылся на базе от коронавируса

Фото: СК Ротор.

Коронавирус серьезно подкосил «Ротор», но после отмены трех матчей команда потихоньку приходит в себя, возобновляет тренировочный процесс и готовится к матчу с "Рубином". Но условия теперь ужесточили, чтобы избежать повторной катастрофы с ковидом. Подопечные Александра Хацкевича заселились в гостиничный комплекс «Олимпия». Футболисты и тренеры будут жить и тренироваться там в условиях полной изоляции от внешнего мира вплоть до игры с «Рубином». Никому нельзя покидать базу, ездить домой, гулять и встречаться с близкими. Игроки должны быть "чистыми" к воскресному матчу.

В комплексе в Жилгородке, напомним, есть футбольный стадион. На нем сине-голубые проводили домашние игры в сезоне 2016/2017 в Профессиональной футбольной лиге.

- В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки, прокомментировали "КП-Волгоград" в пресс-службе СК "Ротор". - По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться находящиеся на самоизоляции члены команды.

Матч 9-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Рубином» под руководством нашего земляка Леонида Слуцкого пройдет на «Волгоград Арене» 27 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20.00 по местному времени.

Напомним, 12 сентября стало известно о вспышке коронавируса в «Роторе». Положительные тесты пришли на девятерых представителей команды, в том числе на семерых футболистов. В последующие дни число заболевших увеличилось. У волгоградцев были отменены игры в чемпионате страны с «Краснодаром» и «Ростовом», а также со ставропольским «Динамо» в Кубке России.