96% поражения легких: в Волгограде ищут ковидную плазму для 28-летнего парня

Александру срочно нужна ковидная плазма. Фото: личный архив героя публикации

Коронавирус не щадит ни стариков, ни молодых. Сейчас в больнице №4 Волгограда медики спасают жизнь 28-летнему парню. Александр Васильев в реанимации с 96 процентами поражения легких. А его друзья срочно ищут доноров антиковидной плазмы крови. Переливание помогает спасать даже самых тяжелых больных.

- Позвонил врач и сообщил, что ему нужна плазма крови от людей, переболевших коронавирусом. Он в крайне тяжелом состоянии в реанимации, важен каждый час, - сообщают друзья Александра.

По их словам, Александр почувствовал себя плохо во время командировки по области. Когда у него до 38 градусов поднялась температура, он срочно выехал домой и вызвал врача на дом.

- Прописали лекарства. Улучшений не было, температура поднималась до 39,8 градуса. Через три дня вызвал скорую, они сделали жаропонижающий укол и отказались забирать без заключения КТ на руках, - рассказала «КП-Волгоград» подруга Александра Анна.

Ждать платной компьютерной томографии волгоградцу пришлось еще три дня – на это исследование сейчас очередь во всех частных клиниках. КТ показало 50 процентов поражения правого и левого легкого. С таким заключением на руках Сашу сразу забрали в больницу. Состояние стремительно ухудшалось. Температура не падала. Через три дня, проведенных в общей палате, его перевели в реанимацию.

- Сделали в больнице повторную КТ. Она показала 80 процентов поражения легких. Перевели в реанимацию. На данный момент у него, по словам врачей, уже 96 процентов поражения, - рассказывает Анна. - К ИВЛ не подключают пока. Попросили ускорить поиски плазмы крови. У него никого нет из родных, поэтому помогаем мы, друзья.

Если вы переболели коронавирусом и у вас есть антитела, сдать кровь можно в Центре переливания крови на улице Голубинской, 9а. Плазма нужна для Александра Анатольевича Васильева (24.10.1991 г.р.) в больницу №4. У него самая редкая группа крови – IV положительная.

Получить консультацию специалистов донорского отдела можно по номеру (8442) 37-69-65, ежедневно в будни с 13 до 15 часов.