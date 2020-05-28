Моя кровь спасет чью-то жизнь: волгоградцы становятся донорами антиковидной плазмы

Несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, в Волгоградском областном центре крови довольно многолюдно. Каждый день сюда приходят сотни человек, ведь кровь для переливания нужна постоянно. К тому же недавно здесь начали работать с новым типом донорства. В Волгограде перенимают московский опыт - формируют свой банк антиковидной плазмы крови. Стать донором может тот, кто уже переболел коронавирусом, сдал тест на антитела и не имеет противопоказаний. Таких сейчас немного - пока лишь десять волгоградцев сдали кровь. Одна из них – Ирина Панова.

Ирина более четверти века в медицине. Она акушер-гинеколог, врач УЗИ. Работает в волгоградской больнице скорой помощи №15. Ей хорошо известна цена человеческой жизни. А теперь она не понаслышке знает и что такое коронавирус.

У медиков, которые работают в зоне риска, каждую неделю проводят плановые обследования. Но у Ирины Пановой COVID-19 обнаружили иначе.

Ирина Панова надеется, что ее кровь поможет выздороветь хорошему человеку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ТОЖЕ ВЫЗДОРОВЕЛИ»

- Я заразилась, не могу сказать где. Коронавирус перенесла в легкой форме, как обычный ОРВИ. Была слабость, мышечные боли. Кашля у меня не было, температура все время повышенная. Не тестировали вначале. Лечилась дома. Потом взяли тест, и результат оказался положительным, - рассказала Ирина корреспонденту «КП-Волгоград».

На больничном волгоградка пробыла две недели. Лечили противовирусными препаратами. Была и симптоматическая терапия. Как только пришли отрицательные анализы, ее выписали. Это было 22 мая. Вышла на работу, а уже 28 мая она уже лежит в кресле центра переливания крови.

В волгоградском центре крови довольно многолюдно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Я сама сдала анализ на антитела. Узнала, что они есть. И решила, что моя плазма может помочь больным. Надеюсь, что поможет. Хочу, чтобы они тоже выздоровели, - рассказывает Ирина Панова. - У нас в больнице есть отделение переливания крови. Я там об этом рассказала, так и стала донором. Читаю новости, вижу, что происходит в Москве. Знаю, что люди сдают плазму и это помогает лечить тяжелых пациентов.

Процесс забора крови занимает всего несколько минут.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ОТ ДОНОРОВ К ПАЦИЕНТАМ

Сначала осмотр. Затем забор крови. Весь процесс занимает всего несколько минут. После у медиков остаются мешочки с кровью объемом по 450 миллилитров.

- Их помещают в центрифугу, где идет разделение на компоненты – плазму, эритроцитную массу и лейкотромбоцитарный слой. Процесс идет в течение минут пяти - шести, это зависит от плотности крови и других факторов, - поясняет медсестра Татьяна Гречко.

Главврач Павел Коновалов объясняет, как проходит процесс.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До того, как плазма от донора попадет к пациенту, которому она необходима, по инструкции положен карантин в полгода. Но сейчас ждать некогда.

- Чтобы эта плазма не проходила обязательный шестимесячный карантин, необходимо было организовать ее патогенную инактивацию, чтобы обеспечить безопасность компонентов крови, - поясняет главврач Волгоградского областного центра крови Павел Коновалов. - Для этого требуются специальное оборудование и достаточно дорогостоящие расходные материалы. Волгоградская область их экстренно закупила. Так что теперь сроки от забора крови у донора до ее выдачи больному будут минимальны – всего 15 минут. Но это не отменяет других анализов крови донора.

В лабораторию закупили новое оборудование для инактивации крови.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так выглядит кровь, которая идет на обработку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальном все как и при обычном донорстве. Те же требования, те же меры соцподдержки, тот же процесс.

- Эти две недели мне дались тяжело. Я не привыкла вообще болеть, работаю много. Так что самоизоляция была сама по себе сложной, - делится ставшая донором антиковидной плазмы Ирина Панова. – Одно могу сказать точно: коронавирус есть. Болеют все по-разному, кто тяжело, кто легко. Поэтому нужно соблюдать самоизоляцию, все меры профилактики. И, главное, не быть скептиками – внимательно относиться к своему здоровью.

В этой центрифуге кровь разделяют на компоненты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О ДОНОРСТВЕ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ

Кто может стать донором?

Доноры антиковидной плазмы – это уже здоровые люди, у которых два теста на коронавирус последовательно показали отрицательный результат. Как отмечают в облздраве, донорами иммунной плазмы могут стать не более 8% от числа переболевших волгоградцев.

Как это сделать?

Сначала медики областного центра крови смотрят федеральную базу переболевших коронавирусом. Сразу отсеивают тех, у кого есть противопоказания и отводы по заболеваниям, возрасту. Остальных обзванивают и приглашают стать донорами.

- Кроме того, сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность и целесообразность тестирования образцов крови всех доноров на наличие специфических антител IgG с целью пополнения банка антиковидной плазмы с титром антител к коронавирусу, - отмечают в облздраве.

Сколько раз можно сдать кровь?

Скорее всего, сдать антиковидную плазму крови получится лишь один раз.

- Сейчас изучают этот вопрос, но уже ясно, что со временем антитела снижаются. В Москве отмечают, что значительно. Берем кровь не раньше, чем через 14 дней после того, как переболел. Нужно, чтобы человек действительно выздоровел. Но пока наработано мало материала. Все в порядке эксперимента, - отмечает Павел Коновалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781792" frameborder="0"></iframe> Зачем нужен банк антиковидной плазмы.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зачем нужен банк антиковидной плазмы?

- Нужно понимать, что одним переливанием больной не ограничится. Сейчас отрабатываются методики, как непосредственно проводить лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Но это все равно минимум два последовательных переливания, - отмечает врач.

То есть, чтобы провести курс терапии переливанием плазмы одному больному коронавирусом необходимо минимум две дозы плазмы.

- Учитывая, что у нас четыре группы крови, а переливание делается по групповой принадлежности, надо создать определенный банк, чтобы мы могли последовательно выдать одному пациенту две, а то и три дозы плазмы с антиковидными антителами, - рассказывает Павел Коновалов.

Когда волгоградцам будут делать анализ на антитела?

Сейчас в Волгограде уже три частные клиники делают анализы на антитела к коронавирусу. После выхода на рынок тест-систем, подходящих для имеющейся в государственных лабораториях аппаратуры, будут и бесплатные тесты. Произойдет это не раньше середины июня.