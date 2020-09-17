Представители МЧС высоко оценили уровень безопасности Гремячинского ГОКа

Фото: ЕвроХим.

Сотрудники Военизированной горноспасательной части Гремячинского ГОКа поделились опытом работы с коллегами во время инспекторской поездки на промплощадку «ЕвроХим-ВолгаКалия» представителей ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» филиала военизированного горноспасательного отряда Ростовской области.

Это не первый визит представителей спасательных подразделений на комбинат. Предметом пристального внимания специалистов стал построенный на Гремячинском комбинате уникальный учебно-тренировочный центр, а также высокий уровень поддержания и профилактики производственной безопасности, поддерживаемый на предприятиях «ЕвроХима».

Фото: ЕвроХим.

Охрана труда и защита сотрудников от опасных факторов – самый важный приоритет в деятельности предприятия. Поэтому на обеспечение деятельности спасательной службы, как и на создание многоуровневой защиты персонала от возможных чрезвычайных ситуаций, «ЕвроХим-ВолгаКалий» направляет значительные финансовые и административные ресурсы.

Специально для подготовки специалистов-спасателей предприятие построило на своей территории учебный центр с современным оборудованием, которое позволяет сотрудникам проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренирующиеся, подключают к телу датчики, облачаются в тяжелое снаряжение и в полной экипировке проходят полосу препятствий, во всех подробностях – с задымлением, вибрацией, плохой видимостью - имитирующую аварию в горных выработках.

Фото: ЕвроХим.

Для повышения «боеспособности» всего коллектива Гремячинского ГОКа, на предприятии создана вспомогательная горноспасательная команда, в число которой входят добровольцы - мужчины, обладающие необходимыми физическими и психологическими навыками действий в экстремальной ситуации. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор и не имеющие медицинских противопоказаний, проходят специальное обучение за счет предприятия.

Сотрудники ВГСЧ Гремячинского ГОКа показали своим гостям важнейшие объекты поверхностного комплекса комбината, и с особой гордостью – образцы сильвинита, добытого в руднике. Большое внимание коллеги уделили объектам природоохранного назначения, в числе которых станция очистки бытовых и сточных вод, которая позволяет избежать сброса стоков, потому что после обработки бактериальными культурами очищенная вода повторно поступает в производственный цикл.

Масштабные сооружения и агрегаты комбината, спецтехника и подготовка личного состава получили высокую оценку представителей служб МЧС, а стандарты подготовки предприятия к возможным чрезвычайным ситуациям признаны образцовыми.