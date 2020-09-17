С цифрой в школу: «Ростелеком» запустил для волгоградских школьников онлайн игру «Уроки логики»

Фото: ПАО"Ростелеком".

На первом этапе, состоявшемся в форме викторины, 56 участников в прямом эфире отвечали на вопросы ведущих, посвященных школьной программе. Онлайн трансляция игры велась в популярных социальных сетях, в общей сложности ее посмотрели более двух тысяч волгоградцев.

Игра «Уроки логики» предназначена для школьников от 12 лет. Любой желающий мог зарегистрироваться на специально созданной для проекта онлайн платформе в группе социальной сети ВКонтакте. В назначенный день команды выходили в эфир и отвечали на вопросы ведущего. Чем больше правильных ответов ребята приводили, тем больше очков зарабатывали.

Фото: ПАО"Ростелеком".

В перерывах между турами организаторы провели интервью с известными в регионе блогерамии геймерами, которые раскрыли школьникам секреты продвижения своего аккаунта и успеха в киберспорте. Победители онлайн игры получили наборы подарков от «Ростелекома», а лучшие игроки и участники эфира были отмечены подписками на образовательный сервис «Ростелеком Лицей».

Фото: ПАО"Ростелеком".

«Спасибо “Ростелекому” за отличное начало учебного года. Классная игра, где мы с друзьями с удовольствием поучаствовали и победили, и замечательные, очень нужные призы. Я серьезно готовлюсь к будущему поступлению в вуз, и подарки пришлись как нельзя кстати. С подпиской на сервис “Ростелеком Лицей” появились дополнительные образовательные возможности – осваивать школьную программу и расширять багаж знаний будет гораздо легче, а слушать онлайн уроки в новых беспроводных наушниках от любимого цифрового провайдера очень удобно», – поделилась Ирина Конкина, участница игры.

Второй этап игры «Уроки логики» состоится в формате квеста и будет рассчитан не только на школьников, но и на студентов. Он будет проходить на протяжении четырех месяцев до конца года. Каждый тур игры организаторы посвятят определенному предмету школьной программы и определят пять победителей, которые получат бонусы от «Ростелекома». В конце года состоится суперфинал, где самые эрудированные будут бороться за главный приз – премиум-пакет с подпиской на самые популярные сервисы национального цифрового провайдера.

«Предыдущий учебный год для школьников и их родителей выдался непростым, но вместе с тем он показал необходимость развития дистанционных образовательных сервисов и расширения их функционала и возможностей. Мы ответственно подошли к обновлению сервиса “Ростелеком Лицей”, тщательно отобрали и проработали контент. И параллельно постарались задать тон в новом учебном периоде, организовав онлайн проект, чтобы начало учебы ознаменовалось для ребят интересным и связанным с образованием событием, радостными эмоциями, полезными подарками, и, как следствие – уверенностью в собственных силах», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Для участия в квесте «Уроки логики» все желающие могут зарегистрироваться на странице проекта в социальной сети ВКонтакте и ответить на вопросы в постах группы.

Узнать подробнее информацию о сервисах и продуктах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.

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