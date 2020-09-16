Еще 54 волгоградца подхватили коронавирус

В Волгограде число заболевших ковидом приближается к шести тысячам. Фото: Светлана Макеева

Если накануне зараза получила распространение в 18 городах и районах Волгоградской области, то на 16 сентября 2020 года 104 заболевших коронавирусом распределены всего лишь по 11 муниципалитетам региона. Снова максимальный прирост заразившихся в миллионном Волгограде – сразу 54 жителя областного центра получили положительный результат теста. В Волжском на сегодня всего четыре новых случая, зато в Среднеахтубинском районе заболел 21 человек. Среди заразившихся 11 детей школьного возраста и шесть малышей, в том числе один младенец. Большая же часть подхвативших ковид в возрасте от 30 до 49 лет.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, Светлоярский район также оказался на сегодня среди лидеров по приросту заразившихся ковидом – плюс шесть случаев, пятеро пациентов пополнили списки в Камышине, четверо – в Котовском районе.

По три человека внесли в списки ковидных 16 сентября Иловлинский и Чернышковский районы, двоих – Даниловский. И районов Волгоградской области, где на сегодня один новый заболевший, всего два - Октябрьский и Старополтавский.