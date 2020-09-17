Спасибо, Юра: первый человек в космосе защитит парк Гагарина от вандалов

В парке Гагарина будет изображение первого в мире космонавта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

59 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, и новых героев с тех пор у нас не появилось. Только на Гагарина вся надежда у чиновников городской администрации. Первый человек в космосе должен защитить парк от вандалов, если уж видеонаблюдение, полиция и администрация парка бессильны. Портрет космонавта будет взывать к совести хулиганов, портящих городское имущество.

В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается благоустройство парка имени Юрия Гагарина. В прошлом году там установили сцена, которую тут же стали использовать не по назначению. Уличные безымянные художники постоянно разрисовывают ее графическими надписями. Облюбовали вандалы также входную группе и скамейки парка. Рабочим приходится постоянно закрашивать надписи. Чтобы остановить случаи вандализма, в администрации Волгограда решили создать на сцене парка большое изображение Юрия Гагарина. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, картина первого летчика-космонавта будет площадью 160 квадратных метра. Над работой трудится волгоградский художник Алексей Бережнов.

Изображение Юрия Гагарина в парке его же имени расположится на задней стене сцены. Его выполнят в технике аэрограффити. Художник использует краскопульт, добиваясь плавных переходов цветов. Алексей Бережнов и мэрия ожидают, что изображение знаменитого космонавта остановит граффитистов. Чтобы уличные художники не портили парковую мебель, в ближайшее время в сквере будет оборудована специальная площадка для граффити.