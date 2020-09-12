В «Роторе» вспышка коронавируса у игроков

"Ротор" был настроен вырвать победу в матче с "быками". Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщили «КП-Волгоград», сразу семь игроков волгоградского клуба получили положительные результаты теста. Также среди заразившихся на сегодняшний день два сотрудника. Данные «Ротор» передал в РПЛ и Роспотребнадзор. Принимать дальнейшие решения будут там. 13 сентября подопечные Александра Хацкевича в рамках 7-го тура РПЛ должны принять «Краснодар». Матч состоится, на поле выйдут только здоровые игроки.

Заболевшие игроки и персонал команды изолированы. По данным пресс-службы «Ротора», среди тех, у кого выявлено заболевание, Илья Жигулев, Александр Довбня, Азат Байрыев, Камиль Муллин, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани, Александр Саплинов, массажист Игорь Дугинец, специалист по реабилитации Денис Никулин.

Все футболисты, тренерский штаб и персонал команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Во время планового обследования и выявили заразившихся. Тем временем все здоровые футболисты заселились в отель. У команд прошла предматчевая тренировка. Матч «Ротор» - «Краснодар» должен начаться на «Волгоград Арене»13 сентября в 20.00 по местному времени (19.00 мск).

Отметим, в РПЛ матчи из-за коронавируса не переносят. Есть два варианта развития событий в случаях вспышек ковида. Либо матч отменяют и ушедшей на карантин команде засчитывают техническое поражение. Либо команда проводит матч, выпустив на поле только здоровых игроков. В любом случае решение за региональным Роспотребнадзором. Если посчитают, что заболевших и контактных слишком много, то всю команду ждет двухнедельный карантин.

Сейчас от коронавируса лихорадит ФНЛ. Брянское «Динамо» после четырех побед подряд получило уже три технических поражения из-за ковида. Всех футболистов отправили на карантин до 17 сентября. В красноярском «Енисее» также вспышка коронавируса. Намеченный на 13 сентября матч «Шинник» - «Енисей» отменен. В то же время ФК «Нижний Новгород» выходил на матч с тремя запасными, подготовив форму полевых игроков для вратарей.