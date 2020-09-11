Ротор – Краснодар 13 сентября 2020 года: прогноз на матч 7 тура РПЛ

В составе "Ротора" выступает арендованный у "Краснодара" полузащитник Илья Жигулев. Фото: СК "Ротор".

Прогноз на матч «Ротор» - «Краснодар» 13 сентября 2020 года – 0:1.

Двухнедельная пауза в Российской премьер-лиге, которая была связана с играми сборных, подходит к концу. В ближайшие выходные в чемпионате России состоятся встречи 7-го тура. В Волгограде состоится противостояние юга: «Ротор» примет «Краснодар». Игра пройдет на «Волгоград Арене» 13 сентября в 20.00 по волгоградскому времени (19.00 по московскому).

Матчи после сборных всегда особенные. Нередко фавориты, которые делегируют в национальные команды не мало игроков, могут потерять очки. «Краснодар» после шести туров занимает 9-е место – непривычное для себя, ведь по итогам прошлого сезона клуб завоевал бронзовые медали. Сейчас у «быков» по 2 победы, ничейных результата и поражению. Разница забитых и пропущенных мячей 7-4 – не густо для команды, которая стремится играть в зрелищный атакующий футбол. Еще у краснодарцев в расположении сборных уезжали 9 игроков. Юрий Газинский, Сергей Петров и Егор Сорокин были в российской команде, но игровое время получал только Газинский. Кристоффер Олссон и Маркус Берг в Лиге Нацией со своей Швецией противостояли Франции и Португалии. Александр Мартынович сыграл за сборную Беларуси. А трио Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин защищали честь молодежной сборной России. В ее расположении был и защитник «Ротора» Данил Степанов. Также у сине-голубых отлучались Соломон Кверквелия и Зурико Давиташвили в сборную Грузии. У волгоградцев по уважительной причине тренировки пропустили в 3 раза меньше игроков, так что они были практически в боевом составе во время паузы. Это может быть небольшим преимуществом «Ротора»: игроки в равных кондициях, а в «Краснодаре» в укороченные сроки всех придется подводить к единой форме.

Во время паузы на матчи сборных «Ротор» расстался с двумя футболистами: с защитником Валерием Почивалиным контракт был расторгнут спустя 2 месяца после подписания, покинул Волгоград и любимец болельщиков Мухаммад Султонов, отправившийся в «Нижний Новгород». 6 сентября подопечные Александра Хацкевича провели спарринг со своим дублем, итог – 1:1. «Краснодар» обошелся без товарищеских матчей, тренируясь с 3 сентября с привлечением молодежи из второй команды клуба.

Если «Краснодар» пока не может похвастаться турнирным положением, то место «Ротора» еще хуже – последнее. В шести играх только 2 ничьи и 4 поражения, разница по забитым и пропущенным мячам 3-9.

Во время матча с «Ротором» гости будут обходиться без своего главного тренера. Мурад Мусаев получил дисквалификацию на 1 игру за полученную красную карточку после финального свистка встречи 6-го тура с «Ростовом».

Предстоящая игра «Ротора» и «Краснодара» - первая в их истории противостояний. Ранее волгоградцы играли со второй командой черно-зеленых в ПФЛ и ФНЛ.

Букмекеры в южном дерби фаворитом выделяют «Краснодар». Неудивительно. «Ротор» даже перед игрой с «Химками» был аутсайдером. На победу волгоградцев над черно-зелеными коэффициент равен 6,75. На ничью также не мал – 4,2. А на выигрыш «Краснодара» коэффициент составляет 1,5.

Наверняка, «Краснодар» оправдает статус фаворита и результатом. Но ждать уверенной победы не стоит. «Ротор» будет держать оборону, но хотя бы раз черно-зеленые должны ее прорвать.