Аппарат КТ премиум класса появился в областной больнице Волгограда

Врачи областной больницы уже освоили работу на новом аппарате КТ. Для них он сложнее, для пациента - комфортнее. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Раньше приемное отделение занимало 200 квадратов – три смотровых и регистратура. Сейчас мы весь весь первый этаж отдали под приемное отделение, - рассказывает главный врач ВОКБ №1 Наталья Кушнирук губернатору Андрею Бочарову, который приехал посмотреть на ремонт в хирургическом корпусе. Самое большое на территории областной больницы здание в 7 этажей сейчас в состоянии капитального ремонта. Первый этаж уже готов, осталось только поставить мебель и подключить оборудование.

- Теперь площадь в шесть раз больше? – уточняет Андрей Бочаров.

В приемном отделении сделали разделение потоков - 8 входов для персонала и пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Да, в шесть раз, - подтверждает главврач. - Тем самым мы увеличим пропускную способность. Через боксы, которые расположены в приемном отделении, 12 человек могут проходить за 10-15 минут. Важно, что нам не только ремонт профинансировали, но и оборудование, оно уже поступило. Есть компьютерный томограф премиум класса. Такого еще не было в регионе, если только в онкологии. Аппарат МРТ в стадии закупки, остальное – УЗИ, эндоскопическое оборудование – уже закуплено.

Пропускная способность приемного отделения вырастет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это отделение будет только для хирургического корпуса?

- Нет, оно будет работать 24 часа 7 дней в неделю для всех пациентов областной больницы. причем, с разделением потоков. У нас 8 входов. Студенты, подвоз пищи, инфекционные больные, плановые посетители, экстренные – для всех свой вход.

На первом этаже ремонт закончили - здесь расположится приемное отделение всей областной больницы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В просторном холле с прозрачными стенами уже установили мебель – новые разноцветные диванчики, где пациенты будут ожидать приема.

- Все семь этаже делаем по европейским стандартам, рассказывает Наталья Кушнирук.

Все старались делать в европейском стиле. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Решили начать с внутренних работ, чтобы скорее возобновить прием пациентов в этом корпусе, после приведут в порядок весь фасад. С 1974 года – именно тогда было построено здание – оно еще не видело капитального ремонта. Здесь заменили и инженерные системы, а отопление и вентиляция теперь автоматизированы. Сейчас рабочие заняты отделкой палат. Вся сантехника в здании тоже будет новая.

В кабинетах осталось поставить мебель и подключить оборудование. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После ремонта на втором этаже расположится региональный сосудистый центр.

- В областной больнице находится ряд уникальных отделений, поэтому мы подходим к вопросу обновления взвешенно исходя из маршрутизации пациентов, - говорит Андрей Бочаров. - На следующем этапе надо максимально включить ее в модернизацию — до конца года будет выработана концепция развития больницы. Мы постепенно поставим это в бюджетные планы, проведем проектирование и будем дальше развивать больницу.

Фасад хирургического корпуса тоже отремонтируют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока продолжается ремонт, в приемном отделении уже подключили и наладили аппарат КТ. Компьютерная томография сегодня очень востребована у пациентов, и везде на нее запись за неделю и больше. Есть очереди и в областной больнице.

- Аппарат быстрый, достаточной комфортный для пациента, больному удобно на нем лежать, - показывают врачи новый КТ, который тут теперь стал предметом гордости. - Выдерживает достаточную нагрузку, до 200 килограммов, у нас ограничений для пациентов никаких нет. Мы можем на этом аппарате проводить все обследования, которые только возможны. В том числе и сосудов, сердца. Это уже третий томограф в больнице, прежние уже устаревают. На этом мы можем делать более высококачественные исследования, и время обследования на этом аппарате для больного сократилось.

Аппарат КТ- самый современный в регионе. Такой есть только в онкоцентре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня в поликлинике областной больницы началась вакцинация от гриппа. Андрей Бочаров пошел на прививку в числе первых, хотя признался, что не делал этого с самой школы. Слишком уж вирус сегодня коварный.