Девушка-блогер из Волгограда разбилась на скутере в Китае

Фото с личной странички Дарьи Кановой.

До своего тридцатилетия волгоградка Даша Канова (которая в последние годы стала довольно известным блогером) не дожила всего месяц. Девушка погибла в тысяче километров от своего дома – в Китае. Она разбилась в ДТП, практически повторив судьбу блогерши Насти Тропицель, которая, напомним, погибла в аварии на Бали. Даша тоже в тот злосчастный день была на скутере. Только она была на одном байке вместе со своим возлюбленным. Погибли оба.

Известно, что смертельная авария произошла в субботу, 5 сентября в городе Хайкоу. Парочку, которая ехала по мосту «Эпоха», догнал легковой автомобиль. Он буквально переехал скутер с молодыми людьми. Они скончались еще до приезда «скорой» помощи.

Как сообщает китайская полиция, водитель-виновник ДТП был в нетрезвом состоянии. Он арестован, сейчас ведется расследование резонансного ДТП. При этом они акцентировали внимание на том, что на мосту, где произошла данная авария, движение на электроскутерах и мотоциклах запрещено, так как он является транспортным узлом, соединяющим городские районы и остров Хайдянь.

Дарья родилась и выросла в Волгограде, но пару лет назад перебралась в Китай. Она там работала и в детском лагере с китайскими скаутами, давала уроки лепки из глины и даже вела курсы по оказанию первой медицинской помощи. А потом смогла организовать свой небольшой бизнес. Там же встретила и свою любовь – американца по имени Исаак. И, судя по фотографиям, которые девушка выкладывала в сеть, она была очень счастлива. У нее были большие планы, которые оборвались в один миг.

В момент смертельной аварии на скутере Даша была вместе со своим возлюбленным Исааком. Они погибли оба. Фото с личной странички Дарьи Кановой.

"Боже, Дашуля, я не верю... Ты была такой солнечной девочкой", "Невозможно это осознать. Дашенька, ангел, как же рано ты ушла. Мы будем помнить о тебе всегда", - пишут соболезнования друзья и родные девушки.

Скорбят и в Америке. Семьи, которые разделяют океаны, объединило горе.

«Мой брат очень любил Дашу. Я не мог дождаться, когда он привезет ее а Америку для знакомства. Я не могу поверить, что это случилось с братом и его девушкой. Спасибо всем за искренние слова соболезнования. Мы обязательно свяжемся с семьей Даши», - написал на страничке волгоградки брат погибшего в ДТП Исаака.

«Даша была неординарной, но очень активной и доброжелательной девочкой. Наша группа называла себя «самые безбашенные экологи» и это было правда, - написала университетской группе в соцсетях преподаватель Даши Анна Матвеева. - Моя кураторская группа, мы всегда готовы были помочь. Сегодня помощь очень нужна маме Даши.

Перед родителями Дарьи, которые и так пребывают в шоковом состоянии, возникла новая проблема – чтобы доставить тело дочери на родину, требуется миллион рублей. Для мамы волгоградки, которая работает учителем начальных классов, эта сумма неподъемная.

- Мама Даши нуждается не только в душевной поддержке, но и финансовой. Границы с Китаем пока закрыты и необходимы средства для возврата Даши домой, - обращается за помощью к знакомым и незнакомым волгоградцам подруга погибшей девушки.

Сейчас русская община в Китае пытается помочь родственникам волгоградки в плане оформления документов по репатриации тела на родину.

Напомним, что в прошлом – 2019-м году – почти в такой же смертельной аварии погибла еще одна молодая девушка из Волгограда – 25-летняя Ольга Трушик. Она работала с ребятами из event-команды "Пушка" на Бали. И также разбилась на скутере.