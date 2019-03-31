Волгоградка разбилась в страшной аварии на Бали

Сообщение о страшной трагедии на Бали пришли от родных Ольги Трушик. 25-летняя волгоградка, умница-красавица попала в страшное ДТП на райском острове.

Ольга любила путешествовать, когда была возможность, она легко срывалась с места и ехала покорять мир, учиться новому, узнавать людей, культуру. О настоящем рае для туристов выпускница РАНХиГС мечтала давно. И в середине марта эту мечту исполнила. Своими впечатлениями она делилась в соцсетях.

«Сёрфер из меня получился такой же, как и блогер, но за 2 дня эмоций и впечатлений получено просто нереальное количество!», «Такой разный, местами противоречивый, но бесконечно прекрасный Бали» - комментировала девушка фотографии.

Но 29 марта жизнь Оли оборвала страшная трагедия: волгоградка попала в аварию. Но ее подробности пока не известны.

Девушка брала на острове уроки серфинга. Фото: соцсети

"Несколько дней назад погиб очень светлый человечек, выпускник Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, Ольга Трушик. Есть вещи, которые очень сложно принять... Страховая берет на себя расходы по перевозке, но в городе помощь действительно необходима" - опубликовали представители учебного заведения на своих страницах в соцсетях.

Сейчас родители решают вопрос, чтобы тело Оли перевезли в Волгоград, где и состоятся похороны.

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