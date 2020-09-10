В Волгограде на улице Мира, 13 вновь рухнул балкон

В доме на улице Мира уже не в первый раз рушатся балконы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В доме №13 на улице Мира в центре Волгограда очередное ЧП. Еще один балкон обрушился на тротуар с третьего этажа. Куски бетона упали на сплит-систему, сорвали рольставни, обрушились на козырек из поликарбоната на входе в подвал. На этот раз при происшествии никто не пострадал. Случилось все ранним утром, так что прохожих внизу не было, иначе бетонная плита кого-нибудь бы придавила. Жилищная инспекция Волгограда проводит проверку по факту обрушения балкона.

Плита балкона рассыпалась в прах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Специалисты обследовали фасад и балконные конструкции дома, а также проверили, какие меры приняты обслуживающей дом организацией для обеспечения безопасности, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Козырек над входом в подвал принял на себя основной удар. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По итогам проверки ТСН «Улица Мира» выдали предписание. Коммунальщики не огородили оперативно место происшествия и не предупредили жителей об опасности. Хотя под балконами там давно уже страшно ходить и обрушиться на головы прохожим может практически каждая плита.

До сих пор место ЧП не огородили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дом на Мира, 13, уже не в первый раз становится героем новостей. Именно там располагалось кафе "Белладжио", где в день влюбленных произошел взрыв газовых баллонов. В начале 2017 года там уже рушились балконы. Вечером в Рождество двое мужчин вышли покурить, когда под ними обвалилась плита. Упав с третьего этажа, они отделались ушибами, ссадинами и порезами.

Двое мужчин рухнули вниз вместе с балконом в 2017 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По закону ремонтировать общее имущество дома в текущем режиме должны сами жильцы и за свой счет. А балконные плиты как раз к ним и относятся за исключением ограждения, отвечают за которое собственники конкретной квартиры. Так что следить за состоянием балконов должно было ТСЖ. После ЧП 2017 года товариществу выдали предписание, но оно так и осталось не выполненным. ТСЖ сменили на ТСН, а воз и ныне там.

Заменить аварийные плиты балконов можно и во время капремонта. После того, как дом начали к нему готовить, тоже возник скандал – уж очень мудреной оказалась бюрократическая процедура по переносу сроков. В итоге капитально обновлять многострадальный дом будут не в 2026 году, как было намечено, а раньше - с 2020 по 2022 годы. Сейчас регоператор проводит проектно-изыскательские работы, по итогам которых составят смету и выберут подрядчика.

Напомним, дом на Мира, 13 – это практически целый квартал в самом центре Волгограда. Кроме того, это одно из первых восстановленных в городе после войны зданий. Дом имеет статус ОКН – объект культурного наследия, памятник архитектуры и градостроительства.

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