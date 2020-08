Михалкова, Шаляпин и Ефремов встретились со своими страхами

Фото: СТС-Волгоград.

Проверить своё воображение в темноте предстоит Никите Ефремову и Марии Иваковой, Прохору Шаляпину, Глюкозе, Юлии Михалковой, Алле Михеевой, Дмитрию Губерниеву, Владимиру Маркони, Наде Сысоевой, Евгению Папунаишвили, Елене Борщёвой, Никите Тарасову и другим звёздам.

Фото: СТС-Волгоград.

В новом проекте главным врагом участников стало воображение: все испытания проходили в кромешной темноте, а герои даже не подозревали, что их ждёт. Звёздам пришлось не только учиться двигаться и чувствовать не видя ничего, но и преодолевать свои страхи. В одном из выпусков Прохор Шаляпин принял холодную ванну в компании змей, которых боится с детства. «Знаете, сразу вспомнил новость про кобру, слопавшую пьяного индуса. Ну, конечно, мне не хотелось опозориться на всю страну, поэтому я себя сдерживал, чтобы не заорать. А вообще, я столько всего прошёл в этой жизни, посмотрите на моих жён», –– шутил Прохор.

Другая участница шоу Алла Михеева оказалась один на один не только со змеёй, но и с клаустрофобией: «Я родилась в год Змеи, так что лицом к лицу столкнулась с тем, кто я есть. Но когда на голове оказался стеклянный купол, сразу стало не по себе. Вспомнила случай, когда снимала репортаж про космонавтов: долго не могла застегнуть скафандр, боялась, что задохнусь».

Фото: СТС-Волгоград.

Некоторым участникам повезло больше: ведущая Анастасия Смирнова вместо страшных насекомых и животных нащупала в темноте безобидную игрушку «лизун», а Никите Ефремову и Марии Иваковой достался дождь из ватных палочек. Кстати, справиться с испытаниями звёздной паре помогало чувство юмора. «У нас есть юмор и субличности, которые можно использовать, когда страшно. У меня Серёжа, у Маши –– бабка или жёсткий чувак Василий. Мы их включаем, когда боимся», –– смеялся Никита. Мария добавляла, что черви её испугали меньше всего: «В других проектах ела их несколько раз. Когда перед тобой тарелка с червями, национальное блюдо страны, и все вокруг говорят, что это самое вкусное в жизни, страх проходит».

Накануне съёмок звёзды готовились каждый по-своему: Евгений Папунаишвили и Катя IOWA сходили к парикмахеру, а Надя Сысоева советовалась с мамой. «Всегда перед важными съёмками и мероприятиями звоню маме, которая настраивает меня на победу, –– объясняла Надя. –– Вообще, в детстве занималась скалолазанием и подводным плаванием, то есть высота и глубина меня не пугают. А темноту считаю романтичной. Но на всякий случай накануне тренировалась меньше материться, потому что я очень эмоциональный человек».

Фото: СТС-Волгоград.

Преодолевать страхи Юлии Михалковой помогал её земляк, ведущий шоу Сергей Светлаков. «Очень люблю и уважаю Сергея! Мне становилось легче, когда я слышала такой родной голос, –– говорила она. –– В принципе темноты не боюсь: дома даже предпочитаю полумрак. Но когда темнота –– это какой-то символ неизвестности, безумно страшно».

Для Глюкозы участие в шоу СТС оказалось страшнее прыжка с парашютом: «Не могу сказать, что я из пугливых: и с парашютом прыгала, и что только ни делала. Но ужасно боюсь темноты, а больше всего боюсь, когда не могу контролировать ситуацию. В общем, ребята, проект не для слабонервных».

В шоу участвовали и опытные герои экстремальных проектов. «Я люблю приключения, трижды играл в "Форте Боярд", –– вспоминал Дмитрий Губерниев. –– Но "Полный блэкаут" для меня чистой воды авантюра, потому что привык доверять глазам, а здесь пришлось доверять только наколенникам и налокотникам. Конечно, всегда интересно всё неизвестное. Но когда рядом с гримёрными вагончиками заметил плакаты о том, как высосать яд змеи и что делать после укуса бешеной собаки, начал себя успокаивать, что от этой дичи СТС убережёт меня и я не стану заикой».

«Полный блэкаут» — это российская версия популярного во всём мире формата Total Blackout, который принадлежит британской компании Fremantle, создателя таких известных шоу и сериалов, как Got Talent, The X Factor, The New Pope, The Young Pope, American Gods. Первыми проект в 2011 году запустили датчане. Всего шоу транслировалось в 17 странах, но особенным успехом пользовалось в Америке, Франции, Бельгии, Норвегии, Дании и Греции.

В каждом выпуске четыре героя или пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате, не зная, что их там ждёт. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает счастливчик, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.

В испытаниях примут участие питоны, миссисипский аллигатор, скорпионы, пауки, черви, саранча, черепахи, верблюд и другие животные и насекомые. Усилят страх декорации, представленные в виде мрачных бетонных стен старого завода с грязными окнами, советскими светильниками и паутиной, общей площадью в 1000 квадратных метров.

«Мы постарались взять лучшее из оригинальной программы и добавить ещё больше мрачности и кинематографичности, –– рассказывает режиссёр-постановщик Дмитрий Васильев. –– Всё это призвано подогреть напряжение игроков перед встречей с неизвестностью в чёрной комнате».

Реклама.