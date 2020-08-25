Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 августа: плюс 98 заболевших

К волгоградских больницах еще остаются на лечении сотни ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 25 августа 2020 года ситуация с коронавирусом в Волгоградской области так и не стабилизировалась. Опять ежедневные цифры по заболевшим колеблются в пределах сотни. Правда, за последние сутки их численность чуть уменьшилась: если вчера, 24 августа было зафиксировано 112 новых случаев COVID-19, то сегодня лишь 98. Всего же с начала пандемии в Волгограде и области коронавирусом заболели уже более 11,5 тысяч человек. Если точнее – 11509 волгоградцев. 85 наших жителей умерли от COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области к 25 августа 2020-го.

Инфографика Яндекса.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ИЦК, в целом по России число ковидных больных становится меньше. На данный момент темп прироста составляет всего +0,5%. Есть даже регионы, где, можно сказать, победили COVID-19: там уже несколько недель не фиксируют новые случаи. Например, на Чукотке. В Московской области, Калмыкии, Архангельской и Смоленской областях прирост всего 0,2%. Волгоградской же области пока похвалиться нечем: к 25 августа мы занимает 11-ю строчку в списке регионов и, таким образом, попадаем в числе самых опасных по коронавирусу.

К счастью, летальных исходов уже меньше. Так, за последние сутки подтвержденных смертей от COVID-19 в Волгограде и области не зарегистрировано. Всего же в России только за минувший день умерло от коронавируса 120 человек.

Это говорит еще и о том, что врачи научились спасать ковидных больных. Все больше людей успешно вылечиваются от нового вируса. Из волгоградских госпиталей за последние сутки выписали 141 пациента. Но в больницах на лечении с подтвержденным коронавирусом все еще находится 3598 человек, в том числе 217 детей.