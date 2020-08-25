Опять большие вспышки ковида в Волжском и Палласовке

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 25 августа 2020 года коронавирус остается еще в 12-ти районах Волгоградской области, плюс Волгоград и Волжский, где по-прежнему самое большое число заболевших. И, если вчера, 24 августа, в городе-спутнике было зарегистрировано всего 4 новых пациента, то за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 24 волжан. В областном центре коронавирус тоже не затихает: за сутки плюс 29 заболевших. В итоге численность тех, кто переболел или еще болеет ковидом, в Волгограде уже перевалило за 5 тысяч и составляет на данный момент 5049 человек.

Опять вспышку коронавируса зафиксировали в Палласовском районе: за минувшие сутки там добавилось сразу 10 ковидных пациентов.

Растет коронавирусная статистика и в Калачевском районе. И растет она по-видимому за счет сотрудников и пациентов психоневрологического диспансера, куда занесли вирус. Там за сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек.

Еще пятеро из новой ковидной статистики – жители Камышинского района, четверо – из Котельниковского, и по три – из Новоаннинского и Городищенского.

В остальных шести районах Волгоградской области к 25 августа добавилось по два случая: в Жирновском, Старополтавском, Михайловском, Серафимовичском, Николаевском и Светлоярском.

К 25 августа ковид зафиксировали в 12-ти районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В числе тех, кому подтвердили диагноз COVID-19 трое детей в возрасте от 1 до 6 лет и 17 пенсионеров старше 65-ти. Остальные – люди трудоспобобного возраста – от 18 до 64 лет.