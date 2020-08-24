В Волгоградской области осенью планируют привить от гриппа 60% населения

Волгоградцев призывают делать прививки от гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году из-за коронавируса вакцинировать от гриппа начнут раньше обычного. Сегодня, 24 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил начать прививочную кампанию уже на этой неделе.

Как известно, осенью происходит всплеск простудных заболеваний. На фоне бушующего коронавируса ситуация может стать критической. Чтобы этого избежать, медики рекомендуют всем сделать прививку от гриппа. Для этого правительство РФ выделило в этом году 12,5 миллиарда на закупку вакцин (в 2019-м выделяли 9 миллиардов).

Первым делом будут прививать учителей, медиков и людей из групп риска. Так, согласно приказу облздрава в Волгоградской области этой осенью планируют вакцинировать от гриппа не менее 85% медработников, не менее 90% сотрудников образовательных учреждений, не менее 75% волгоградцев из групп риска.

Кроме того, готовятся выездные медицинские бригады, которые будут координировать прививочные кампании на предприятиях и в организациях.

В общей сложности, как минимум 60% населения всей Волгоградской области должны сделать прививку. Только так, по мнению экспертов, можно будет снизить риск всплеска респираторных заболеваний.