Как перевести авто на газ за счет государства и стоит ли это делать

Владельцам машин субсидируют до 90 процентов затрат на перевод авто на газ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область стала одним из пилотных регионов, где стартовала пятилетняя госпрограмма расширения рынка природного газа как моторного топлива. Каждый год в области будут строить по пять АГЗС. А владельцам машин, в том числе предпринимателям, субсидируют до 90 процентов затрат на перевод автомобилей на метан. Общая сумма федерального финансирования превысит 236 миллионов рублей. Кто и как в Волгоградской области может перевести авто на газ, как оформить компенсацию, плюсы и минусы метана, есть ли ограничения и насколько безопасно ездить на газе - «КП-Волгоград» попросила специалистов ответить на самые главные вопросы.

- В течение пяти лет каждый год госпрограмма предусматривает выделение порядка 40 миллионов рублей компенсации затрат индивидуальным предпринимателям, которые делают скидки автовладельцам при переводе авто на компримированный газ метан, - рассказывает руководитель сектора энергосберегающих технологий Волгоградского центра энергоэффективности Игорь Брызгалин.

Чаще всего переводят на газ машины службы такси и доставки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Перевести авто на газ по госпрограмме в Волгоградской области могут как физические лица, простые автовладельцы, так и предприниматели, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Установить газобалонное оборудование (ГБО) можно как на легковые автомобили, так и на небольшие автобусы и грузовики.

СКОЛЬКО СОСТАВИТ КОМПЕНСАЦИЯ?

Размер государственных субсидий за перевод авто на газ зависит от типа транспортного средства. Суммы варьируются от 27 тысяч рублей за легковушки с массой до 1,8 тонны и до 147 тысяч рублей за магистральный тягач.

- Чтобы получить компенсацию достаточно обратиться в один из шести участвующих в программе сервисных центров и получить там скидку, которая покрывает около 60% затрат на переоборудование автомобиля. И еще порядка 30% компенсирует «Газпром» в виде скидки на топливо. В итоге выходит около 90 - 95 процентов экономии при переводе автомобиля на газ, - подчеркивает Игорь Брызгалин.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ПЕРЕВОД МАШИНЫ НА ГАЗ?

Для легковых автомобилей типа «Лада Гранта» или Renault Logan базовый комплект газобалонного оборудования обойдется около 70 тысяч рублей. Итальянское подороже – порядка 90 тысяч.

Из этой суммы автовладелец-физическое лицо может получить субсидию по госпрограмме в виде скидки в размере 54 тысячи рублей. И 27 тысяч рублей компенсирует в виде бонусов на заправку метаном на АГНКС «Газпром». Стоимость топлива делится 50 на 50. То есть, если человек закупает 20 кубов метана, 10 из них он получает бесплатно, за 10 платит. В результате литр газового топлива обходится не в 18 рублей 12 копеек, а в 9,06 рубля.

В некоторых случаях в итоге это покрывает практически всю стоимость установки газобалонного оборудования на автомобиль.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Алгоритм перевода авто на газ в Волгоградской области следующий:

1. Позвонить по телефону (8442) 99-80-72 в Волгоградский центр энергоэффективности. Там владельца транспортного средства сориентируют, в какую именно мастерскую ему обратиться. Работают автосервисы по разным направлениям, где-то обслуживают только грузовые автомобили.

2. Приехать в сервис-центр и по прайс-листу подобрать оптимальную комплектацию газового оборудования, размер, объем и тип баллона. Сейчас устанавливают ГБО отечественного, польского, китайского и итальянского производства.

3. После того, как вы определитесь со стоимостью перевода авто на газ, пригоняете машину в назначенный день и передаете пакет документов: ПТС, техпаспорт, паспорт владельца. Сервис сам зарегистрирует внесенные в конструкцию ТС изменения.

- Это плюс - автомобилисту не придется бегать, чтобы оформить документы. Клиент приходит к нам на установку. Мы принимаем у него документы и помогаем в оформлении ГБО. Ему только нужно появиться на площадке осмотра, чтобы внести изменения в конструкцию автомобиля и зарегистрировать их в техпаспорте и ПТС. Это одно из условий участия в госпрограмме, - отмечает хозяин сервис-центра Константин Ярошенко.

4. Субсидию на руки владелец машины не получит. Ее он увидит в виде скидки, расплачиваясь в автосервисе.

Сначала Дмитрий был клиентом, теперь работает в автомастерской. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

СКОЛЬКО ДНЕЙ ЗАЙМЕТ ПЕРЕОБРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ?

- Если машина российского производства, то установка газобалонного оборудования занимает порядка восьми часов. Если это иномарка с особенностями нестандартной установки баллона, то машина может находиться в сервисе два - три дня, - рассказывает предприниматель.

При этом через пару дней владелец получает и регистрационные документы с внесенными в них изменениями.

В КАКИХ АВТОСЕРВИСАХ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

В программе перевода авто на газ участвует шесть сервисных центров в Волгограде и Волжском:

Волгоград

ООО «Арконт шина», ул. Еременко, 7Б.

ИП Ярошенко К.А., ул. Землячки, 43, ГСК «Бетон».

ИП Сидаш Н.Н., ул. Майкопская, 5.

Волжский

ИП Шаврин А.Г., пр. Ленина, 308.

ИП Носачев Э.С., 7-я Автодорога, 15в.

ООО «АвтоГазМонтаж», 6-я Автодорога, 29Б.

ГДЕ ВОЛГОГРАДЦАМ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ МЕТАНОМ?

На сегодня в Волгоградской области 9 доступных автомобилистам метановых АГНКС - в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине. По планам в этом году введут еще четыре станции. Плюс каждый год будут строить еще по пять заправок - сеть будет расширяться по области. Итого нарастающим итогом до 2024 года в регионе будет 40 мест, где можно заправить машину метаном.

На сегодня в Волгоградской области 9 метановых заправок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

УСТАНОВИТЬ ГБО МОЖНО НА ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ?

- Установка газобалонного оборудования для метана доступна практически на все модели автомобилей. Но есть список нерекомендуемых – машина переводится на газ, но завод-изготовитель делать этого не советует. Например, в этом перечне несколько моделей Citroën. Но все российские автомобили подходят к переводу на газ, - отвечает Константин Ярошенко.

ВРЕДИТ ЛИ ГАЗ ДВИГАТЕЛЮ?

- Есть такой миф, что газ вредит мотору автомобиля, что он его перегревает. На газу при эксплуатации на больших оборотах температура горения внутри цилиндра, действительно, немного выше. Однако новое современное оборудование в любом случае заводится на бензине, прогревается и переходит на газ при определенной рабочей температуре. На больших оборотах оно начинает добавлять бензин по времени впрыска или по оборотам. Водитель этого не чувствует, но мы сразу предупреждаем, что после 4000 оборотов автоматически происходит переход с газа на бензин. Сделано это для того, чтобы не садились клапаны, чтобы машина была технически исправна. Если хорошие форсунки, если хороший редуктор и блок управления, то доказано, что машина проходит на 10 - 15 % дольше на газу, чем на бензине, - говорит мастер.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕРЕВОДА АВТОМОБИЛЯ НА ГАЗ

Мастера и водители, с которыми мы общались, в один голос твердят: у перевода машины на метан практически одни плюсы. Высокую стоимость оборудования покрывает скидка по госпрограмме. Этот вид топлива экономичен, экологичен, безопасен, высокого качества и не вредит автомобилю.

Главный минус метана в том, что для него нужен большой объем баллона, иначе на большое расстояние не уедешь. Если автовладелец устанавливает 90-литровую емкость и более, то от багажника практически ничего не остается.

Баллон занимает довольно много места в багажнике. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПОЧЕМУ ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАНА ТАКОЕ ДОРОГОЕ?

- В каждой машине есть свои технические особенности, в том числе и по двигателям. Есть моторы более сложные с непосредственным впрыском, у них более дорогостоящее оборудование, чем у обычного атмосферного, какие были раньше, - рассказывает Константин Ярошенко.

Дорого стоит оборудование и из-за специфики в работе. Вентили должны отвечать нормам пожарной безопасности, должны стоять датчики давления, температуры, электроклапаны на случай какой-либо аварийной ситуации, чтобы баллон не взорвался и остался в нормальном состоянии. Важна и толщина баллона - на это есть четкие стандарты.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА МАШИНА НА МЕТАНЕ?

- Если оборудование хорошего качества, при правильной его эксплуатации метан намного безопаснее бензина. Если вовремя проходить ТО автомобиля, мы даем клиенту гарантию на три года или 100 тысяч километров пробега. Каждые 10 тысяч километров мы проверяем герметичность, меняем фильтры, проверяем затяжку баллона - все, что необходимо по регламенту, - говорит мастер.

МЕТАН, ПРОПАН, БЕНЗИН - ЧТО ВЫГОДНЕЕ И ЧИЩЕ?

Метан дешевле, чем бензин, и дешевле пропан-бутана. А еще чище, что положительно влияет на амортизацию автомобиля и окружающую среду.

- Если смотреть по работе двигателя, то метан намного мягче бензина. Также он намного чище по качеству газа. Средняя статистика по эксплуатации газобалонного оборудования для метана - где-то около семи лет, все это время редуктор и форсунки могут проходить без ремонта. С нашим качеством пропан-бутановой смеси редуктор ремонтируется раз в год. Так что метан - более качественное экологическое топливо, - подтверждают в автосервисе. - Во время техобслуживания мы видим, что газ действительно чистый. Видна разница и если проверить автомобиль на выбросы СО и СН.

Метан – наиболее экологичное топливо из существующих. Он сгорает практически полностью, поэтому объем вредных выбросов по сравнению с тем же бензином сокращается в разы.

Что касается экономии, давайте посчитаем. Возьмем, для примера Renault Logan – весьма распространенную в Волгограде машину. В него обычно ставят баллон на 90 литров, этого хватает по городу на 280 - 330 километров пути, по трассе - на 400 - 420 километров. Если заправить 24 литра метана по 18,12 рубля это обойдется в 434,88 рублей. То есть выходит около рубля за километр пути на трассе, и полтора - по городу с пробками и светофорами.

- У «Логана» при этом мощность не теряется, но у каждой машины свои особенности, - говорят мастера.

КАК СКОРО ОКУПИТСЯ ГБО?

- Часто переводят авто на газ компании, которые занимаются доставкой по определенному маршруту, службы такси. Хозяину это удобно. Относительно бензина затраты почти в четыре раза меньше. При ежедневной эксплуатации машины окупаемость установки газобалонного оборудования - до четырех месяцев, в среднем - полгода, - рассказывает Константин Ярошенко. - А потом чистая экономия

МНЕНИЕ АВТОМОБИЛИСТА

Дмитрий Бугаев:

«Если вы хотя бы 70 километров наматываете, это имеет смысл»

- Автомобиль на метане намного выгоднее получается. У меня машина была с расходом 12 литров на 100 километров. Если посчитать затраты на бензин, то это выходит дорого, а у меня были пробеги больше ста километров в день. Когда я поставил метан, то больше чем в два раза сэкономил. Расход остался таким же - что бензин, что метан. Только ценник уже совсем другой. С бонусной картой и 50-процентной скидкой даже при таком расходе выходит рубль за километр. Правда, прокатал я карту за год. Автомобилю разница практически незаметна. ТО прохожу каждые 8 тысяч километров.

Сначала Дмитрий был клиентом, перевел авто на газ, а теперь работает в автомастерской и уже сам переоборудует автомобили.

- Если пробеги у вас большие, я бы посоветовал задуматься о переводе автомобиля на газ. Если вы ездите на машине каждый день - по магазинам, на работу, хотя бы 70 километров наматываете, это имеет смысл. При поездках три раза в месяц на дачу делать этого, конечно, не стоит. Если же пробег по 200 и более километров в день, то однозначно, газ вы окупите за несколько месяцев, а потом он будет работать на вас.

Природный газ приходит на заправку по трубам, а не хранится там. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Насколько опасны газовые заправки в городе?

В начале августа на пропан-бутановой заправке в Тракторозаводском районе Волгограда во время заполнения газохранилища загорелась и взорвалась цистерна с газом. Все вокруг выгорело дотла. Пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных и прохожие. Водитель пожарной машины оказался ближе всех к эпицентру взрыва. Спустя восемь дней он умер в реанимации. У волгоградцев вполне логично возникает вопрос – насколько опасны газовые заправки в городе, ведь скоро их станет больше.

- Пропан-бутан - это взрывоопасная смесь, которая хранится на АГЗС в жидком виде. При взаимодействии с воздухом она может стать причиной сильного огня. Такая смесь способна накапливаться в низинах и на поверхности земли. Она хранится в емкостях от 25 до 100 кубов. То есть на таких заправках не только заправляют, но и хранят эту смесь. Метановые АГЗС устроены совсем по-другому. Метан - летучий газ. Он поступает на заправки по трубам - тем же самым, что идет к квартирам волгоградцев. Его сжимают и очищают. Этот газ практически не взрывается. Соответственно, природный газ безопаснее, - прокомментировал Игорь Брызгалин.