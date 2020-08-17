Не изолировались, зная о диагнозе: как семья волгоградцев заразила коронавирусом всех соседей

Положительный тест на ковид должен заставлять оставаться дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самоуверенные волгоградцы с подтвержденным диагнозом COVID-19 не следуют рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что заболеваемость в Волгоградской области не спадает именно по этим причинам: из-за беспечности людей. Об этом на брифинге рассказала главный врач Клинической поликлиники № 28 города Волгограда Елена Титова.

Так, на прошлой неделе в Дзержинском районе Волгограда одна семья умудрилась заразить больше десяти человек. А все из-за нежелания соблюдать самоизоляцию. У главы семейства пришел положительный результат первого теста на коронавирус. При этом у мужчины была легкая форма заболевания и отсутствовали симптомы. У его жены и детей тестирование показало отрицательный результат. При этом главе семейства было назначено лечение в домашних условиях и строгая самоизоляция. Только принимать лекарства волгоградец не захотел, а вместе со своей семьей покидал квартиру. Прогулки, походы в магазины. Дети играли в песочнице. Естественно, вместе с другими мальчишками и девчонками. А спустя 8 дней положительный тест был выявлен у их мамы. У папы второй анализ также показал наличие коронавируса.

В итоге в том же подъезде, где проживают супруги, коронавирус подтвердился у троих человек. Из контактных на детской площадке заболевших семеро, в том числе четверо детей. Также ковид у подруги семьи, которая их посещала с ребенком. Только он не заболел.

КОМУ СДЕЛАЮТ КТ

По словам Елены Титовой, только когда оба супруга получили положительные тесты, волгоградка забеспокоилась. Стала требовать у врачей КТ-диагностику для всей семьи. Но если пациент отказывается от госпитализации и лечится дома, то ему томографию не назначают.

Легкие и средние формы коронавируса у пациентов лечатся в домашних условиях при соблюдении ими самоизоляции. И только если скорая забирает заболевших с тяжелым протеканием болезни, в больнице им сделают КТ.

- Только при необходимости вызывается скорая и человеку дается направление на госпитализацию, - говорит Елена Титова. – Пациент едет в стационар, где медики проводят исследование. По его итогам госпитализация подтверждается или человек может продолжить лечение дома.

Специалисты не могут дать точного ответа, как даже в одной семье ковид поражает не всех членов. Ведь распространение вируса очень высокое.

Поэтому медики настаивают на необходимой самоизоляции при проявлениях ОРВИ. Волгоградцы, которые прибыли из заграничного отпуска или иностранцы, приехавшие в Волгоград в гости или по работе, обязаны сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение 72 часов.